馬英九春節全台趴趴走　范世平：得了「沒鎂光燈恐懼症」

▲馬英九發送賀年福卡，人潮擠爆現場。（圖／翻攝馬英九臉書）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸任後人氣不減反漲，春節期間走訪全國各大廟宇祈福參拜，也向民眾拜年、發送限量「旺、福、發、財」豬年福卡。對此，師大政研所教授范世平直言，可能得了「沒鎂光燈恐懼症」。

馬英九臉書公布他大年初一走訪台北行天宮、龍山寺等地照片，只見民眾爭睹馬英九風采，讓他身影隱沒在人海之中，人氣之高可見一斑。大年初三，馬英九上午到關渡宮參拜祈福，關渡宮董事長陳玉坤致詞時，要馬英九繼續出來領導台灣，這時馬英九轉身笑說「我永遠十八歲」。

對此，范世平10日在臉書表示，過年長假9天，每天都有馬英九的新聞，一位快70歲的退休總統，大可不必如此辛苦的發紅包趕廟會勤拜年，應該去爬爬山或在家含飴弄孫，馬英九的確是「反常的勤快」。

▲馬英九關渡宮發紅包 。（圖／記者劉亮亨攝）

范世平直言，若馬英九沒宣布再選總統有兩個可能，第一，找不出參選正當性的理由，搞了幾個月結果白忙一場，「但他常幹這種事，不意外」；第二，馬英九心中有缺憾，得了「沒鎂光燈恐懼症」，必須靠不斷曝光才能過活，「所以我們可能還要被迫繼續看馬英九每天政治表演好幾年，看他每年出一本書，繼續環島辦簽書會。」

范世平好奇，馬英九如果宣布參選，要如何說服黨內同志支持？有什麼捨我其誰的理由再與前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及前立法院長王金平一爭高下？有什麼正當性要全民讓馬英九再回鍋當總統，並創下中華民國憲政史上前所未有的先例？

范世平狠酸，對於一個高度自戀的人來說，不怕找不出理由，甚至可以找出100個理由，但這卻是殘酷檢驗的開始，也是現在看似浮游在高人氣雲端上卻狠狠重摔落地的開始。

▲范世平 。（資料照／記者魏有德攝）