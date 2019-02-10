　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九春節全台趴趴走　范世平：得了「沒鎂光燈恐懼症」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼前總統馬英九發送賀年福卡，人潮擠爆現場。（圖／翻攝馬英九臉書）

▲馬英九發送賀年福卡，人潮擠爆現場。（圖／翻攝馬英九臉書）

政治中心／綜合報導

前總統馬英九卸任後人氣不減反漲，春節期間走訪全國各大廟宇祈福參拜，也向民眾拜年、發送限量「旺、福、發、財」豬年福卡。對此，師大政研所教授范世平直言，可能得了「沒鎂光燈恐懼症」。

馬英九臉書公布他大年初一走訪台北行天宮、龍山寺等地照片，只見民眾爭睹馬英九風采，讓他身影隱沒在人海之中，人氣之高可見一斑。大年初三，馬英九上午到關渡宮參拜祈福，關渡宮董事長陳玉坤致詞時，要馬英九繼續出來領導台灣，這時馬英九轉身笑說「我永遠十八歲」。

對此，范世平10日在臉書表示，過年長假9天，每天都有馬英九的新聞，一位快70歲的退休總統，大可不必如此辛苦的發紅包趕廟會勤拜年，應該去爬爬山或在家含飴弄孫，馬英九的確是「反常的勤快」。

▲▼ 馬英九關渡宮發紅包 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲馬英九關渡宮發紅包 。（圖／記者劉亮亨攝）

范世平直言，若馬英九沒宣布再選總統有兩個可能，第一，找不出參選正當性的理由，搞了幾個月結果白忙一場，「但他常幹這種事，不意外」；第二，馬英九心中有缺憾，得了「沒鎂光燈恐懼症」，必須靠不斷曝光才能過活，「所以我們可能還要被迫繼續看馬英九每天政治表演好幾年，看他每年出一本書，繼續環島辦簽書會。」

范世平好奇，馬英九如果宣布參選，要如何說服黨內同志支持？有什麼捨我其誰的理由再與前新北市長朱立倫、國民黨主席吳敦義，以及前立法院長王金平一爭高下？有什麼正當性要全民讓馬英九再回鍋當總統，並創下中華民國憲政史上前所未有的先例？

范世平狠酸，對於一個高度自戀的人來說，不怕找不出理由，甚至可以找出100個理由，但這卻是殘酷檢驗的開始，也是現在看似浮游在高人氣雲端上卻狠狠重摔落地的開始。

▲師大政治所教授范世平 。（圖／記者魏有德攝）

▲范世平 。（資料照／記者魏有德攝）

ET快訊
直播／「停止罷工回來開工」！華航200員工集結抗議綁架旅客
丁守中驗出最狂廢票！自黏彩色照「投6號王世堅」

關鍵字：馬英九,范世平

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

老照片說故事　林明溱曝45年前新中橫踏勘隊用飛鴿傳書

華航罷工政府在幹嘛？　李艷秋揪5廢「沒有最廢只有更廢」

國民黨總統初選制度未定　謝國樑憂黨員投票易觸法

影／500機師罷工　桃機公司：初六華航取消11航班、延遲影響2千旅客

春節旅遊前先打疫苗　返國後留意健康狀況14天

赴彰化靈堂悼念黃爾璇　卓榮泰：民進黨永遠的秘書長

丁守中驗出最狂廢票！自黏彩色照「投6號」王世堅

馬英九春節全台趴趴走　范世平：得了「沒鎂光燈恐懼症」

馬英九發福卡不忘冷笑話　「發福就請看著辦」逗笑馬迷

老照片說故事　林明溱曝45年前新中橫踏勘隊用飛鴿傳書

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

春節旅遊前先打疫苗　返國後留意健康狀況14天

赴彰化靈堂悼念黃爾璇　卓榮泰：民進黨永遠的秘書長

丁守中驗出最狂廢票！自黏彩色照「投6號」王世堅

馬英九春節全台趴趴走　范世平：得了「沒鎂光燈恐懼症」

馬英九發福卡不忘冷笑話　「發福就請看著辦」逗笑馬迷

老照片說故事　林明溱曝45年前新中橫踏勘隊用飛鴿傳書

韓國瑜何時北上站台？　鄭世維：他叫我不要擔心！一定會來

韓國瑜春節推宗教之旅　求感情、求財來這裡就對了

影／李翔宙出席丹麥政要餐會　重申以有尊嚴方式與大陸談判

影／被問是否會送柯文哲禮物？王世堅：over my dead body

宅男姪子沈迷手遊又吸毒　嬸嬸大義滅親報警

大陸狠打地下錢莊！違法所得10萬以上「情節嚴重」開鍘

豬年春節氣氛滿點！宜蘭268隻「小豬撲滿」排成迷宮

一眼認定是家人！超派鵝子貼肩瞇眼撒嬌　媽笑：除了我牠都咬

春節旅遊前先打疫苗　返國後留意健康狀況14天

網友PO影片控警員對家暴案沒作為　警打臉「報假案」將究責

台中逢甲「馬卡龍蛋餅」　彩色餅皮超繽紛、料多美味！

楊千霈和老公吵架搬出「皇太后」助陣：我根本嫁給婆婆

支持加富人稅、力挺勞工　川普死對頭華倫宣布參選2020總統

直播／華航員工怒了！大集結狠嗆機師罷工綁架旅客　怒吼回來開工

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

政治熱門新聞

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送..

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

高嘉瑜「14歲浴衣照」曝光！雙..

北市最狂廢票！黏照片投給王世堅

送韓國瑜對錶　王世堅：韓冰先送..

邁龍燦熱線5共識　拆華航罷工炸..

觀光客變盤子　韓國瑜：列不推薦..

世堅扶龍錶爆紅！網：已經大缺貨

會送柯P禮物？王世堅：over..

帶女兒出國？許淑華急喊：我未婚

林書豪不排除要求買斷

高嘉瑜「25歲顏值巔峰」　影片..

國軍將自製「悍馬車」配置同阿帕..

華航勞資談不攏　他問交通部次長..

更多熱門

相關新聞

馬英九發福卡　講冷笑話逗笑馬迷

前總統馬英九今（10）日到三重義天宮發放豬年福卡，所到之處都有眾多馬粉搶合照，並二度為國民黨三重立委補選候選人鄭世維站台。馬英九與民眾互動時說：「福旺就發財，財旺就發福，要發財還是發福，就請各位看著辦。」不忘發揮冷笑話功力，相當幽默。

藍太陽南下搶票？王金平：是好事

美國人評價！韓國瑜、柯P英文能力大車拚

是否支持韓國瑜參選總統　馬英九笑而不答

馬英九參拜　維安人員粗暴推記者

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

吳宗憲二女兒「終於沒馬賽克」！

人死后血液沉澱　分散全身变尸体

他缺錢「提3方案」求救　姊姊回應讓網笑翻

旗津烤鳳螺一盤500！網求市長制裁

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

2000刮刮樂保本獎少快3萬張　網攤5年前獎金結構驚呆

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

好市多地位動搖！網推這家免年費

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

恭喜！陳意涵生了　兒子名字曝光

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面