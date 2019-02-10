國民黨總統初選制度未定　謝國樑憂黨員投票易觸法

▲謝國樑。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018選舉中大勝，黨內天王紛紛表態要角逐2020總統大位，但黨內初選機制仍爭議不休，南投縣長林明溱開第一槍，公開建議以全民調決定2020候選人；已表態參選總統的前新北市長朱立倫認為，符合最多民意就是最好的提名方式；台中市長盧秀燕也支持透過科學的方法，以全民調來探知民意，找出最能夠勝選的總統候選人；黨內議員江怡臻、葉元之及徐巧芯也都在臉書上響應。對此，前國民黨立委謝國樑也擔憂，黨員投票易觸法。

謝國樑表示，做為一個國民黨員，當然很關心2020的選舉，然而，他發現最近大家在討論國民黨總統及立委初選使用「黨員投票」以及 「全民調」的過程中，並沒有針對法律面做太多的分析，讓他非常的訝異；事實上，法律面上的優缺點分析應該才是選擇哪種方式的核心考量之一，有鑒於此，他寫了封信給黨中央，希望他們能夠注意到「法」的這個層面，來做出一個適合的判斷，也請關心這個議題的朋友及媒體指教。

謝國樑致黨中央決策高層的一封信：

各位黨中央的長官你們好，我是前立法委員謝國樑。最近因為2020大選將至，黨內人才盡出，總統初選看似相當激烈。國樑因有幸從第六屆立委第四會期開始，將近十年的時間，連續代表國民黨團參加了十九個會期的司法委員會，替本黨完成些許的立法工作及刑事政策的監督，所以希望能夠從法律的觀點以及實務的執行面上，對於本黨的總統及立委初選制度提出一些誠摯的呼籲。

近年來因「總統副總統選舉罷免法」及「公職人員選舉罷免法」的數次修正，已將總統及立委的黨內初選納入選罷法，因此黨內候選人的選舉在初選階段就已名明確列入法律的規範，有鑒於此，當年本黨團成員均積極要求法務部對於何謂賄選提出明確的定義。包括賄選方式的種類、文宣品的價格限制等提出一系列的問題，並要求法務部將標準明確化。

當年法務部受我等監督，先後提出了「米粉及貢丸湯」、「三十元文宣品」等明確免責事項，並召集檢察長會議提出了「賄選犯行例舉」以供各政黨及候選人參考，並明確將「代繳黨費」、「提供交通工具」等行為納入了賄選行為規範。

在民國96年他黨的一場黨內總統初選中，有兩位民眾分別一位因提供交通工具及另一位提供500元費用，分別遭到了高雄地檢署起訴及高雄地院一審判決三年兩個月。（高雄地院96年選訴字第27號）此判決震撼國內各政黨，並大幅改變了國內選舉生態，各政黨紛紛使用「全民調」來取代「黨員投票」，以免政黨眾候選人等在初選階段就一不小心遭受到司法追訴，重創政黨及候選人形象。

目前黨內選舉因人才濟濟，初選競爭激烈，未來選戰看似將重心放在黨員投票，並比照黨主席及黨代表黨員直選方式，在地方上進行大幅動員。然而黨主席屬於人民團體選舉，並不受選罷法管轄，為鼓勵黨員積極參與，代繳黨費及代保管黨證雖不鼓勵，但仍均屬可見之常態。

然而黨主席及黨代表選舉完全不能與總統及立委初選相比，法務部為端正選風，歷年均提供高額賄選獎金並希望民眾勇於檢舉，相信本次亦不例外。本人憂心，若比重越是將黨內競爭的輸贏的關鍵倒向黨員投票的結果，在不清楚法律規範的投票黨員同志及黨內各地樁腳，可能會誤以為此選舉雷同於黨職選舉而勿觸重法，造成本黨形象的重創及同志們不可抹滅的遺憾。

因此，國樑在此提出誠摯的呼籲，希望本黨決策核心在制定總統及立委初選規則時，務必要以本黨的形象及黨員的萬全為依歸，切不可在初選時即讓忠貞黨員們誤觸選罷法。他黨因有過去的司法慘痛經驗，因此皆放棄黨員投票方式而改採取民調方式，我認為這個經驗過程非常重要，並值得本黨制定規則者做最嚴肅的參考。

在未來制定規則的過程中，如有需要，國樑也願意協助召集法律學界及實務界人士，針對於公職政黨初選的規範及法律分析，提出更明確的建言，以供候選人們參考。目標只有一個：就是在本黨初選中達到零起訴、零判刑的免折損目標。也希望帶領我們政黨未來的領導者，能夠好好三思，萬全本黨的安危。