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是否支持韓國瑜參選總統　馬英九笑而不答

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▲是否支持韓國瑜參選總統　馬英九笑而不答▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲前總統馬英九對是否支持韓國瑜選總統，笑而不答。（圖／記者陳崑福攝影，以下同

記者陳崑福／屏東報導

「是否支持韓國瑜選總統？」，前總統馬英九8日南下屏東縣東港鎮東隆宮參拜發送祈福卡時，回答已表態參選屏東縣第二選區立法委員的國民黨屏東縣前書記長林育先詢問時「笑而不答」；而針對未來國民黨總統候選人出線要採取何種方式時表示，初選機制，最基本要符合公平公開公正原則進行，但美式民調，「茲事體大」。

▲是否支持韓國瑜參選總統　馬英九笑而不答▼ 。（圖／記者陳崑福攝）

▲馬前總統在東隆宮發送祈福卡，並和民眾合影。

前總統馬英九8日下午1點55分，由安泰醫院榮譽院長蘇清泉及國民黨屏東黨部前書記長林育先陪同，到東港東隆宮（俗稱王爺廟）參拜祈福，並發送祈福卡給民眾，受到東隆宮董事長伍水源、副董事長莊有明及東隆宮董監事熱烈歡迎。不少到民眾聞訊，到東隆宮排隊領取祈福卡，和馬前總統合影，場面熱絡。

馬英九說，自己製作的福卡，希望帶給民眾幸運、財富、幸福及中華民國國運昌隆，全國人民安居樂業，兩岸關係和平繁榮。

馬英九隨後由蘇清泉、林育先陪同，到高雄市大寮區另一個行程，途中，林育先詢問馬前總統是支持韓國瑜參選總統及是否韓國瑜所指的「相公」，他笑而不答。

馬英九告訴林育先，媒體有報導國民黨總統初選民調方式，有人主張三成黨員投票、七成民調，有人主張美式民調，而美式民調從未做過，茲事體大。

他說，任何一種民調，都會有人說好，有人說不好，但如協調沒有結果，要進行民調，一定要符合公平、公開、公正原則。

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關鍵字：馬英九,韓國瑜,總統,東隆宮,林育先

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