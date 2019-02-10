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老照片說故事　林明溱曝45年前新中橫踏勘隊用飛鴿傳書

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▲▼林明溱年輕時參與新中橫踏勘隊，當時得靠「飛鴿傳書」傳遞訊息。（圖／翻攝自林明溱臉書）

▲林明溱年輕時曾參與新中橫踏勘隊，當時得靠「飛鴿傳書」傳遞訊息。（圖／翻攝自林明溱臉書）

政治中心／綜合報導

68歲的南投縣長林明溱，年輕時任職省府建設廳，參與新中橫踏勘隊，他近日在臉書PO出1975年參與新中橫踏勘隊，與其他隊員在和社實驗林招待所前合影留念的老照片，還要大家找找他的身影。林明溱透露，當年通訊不便，隊員傳送訊息都靠飛鴿傳書，看著老照片，讓他勾起當年許多回憶。

林明溱接受媒體訪問時表示，新中橫公路於1975年規畫，在1979年開工，歷經近12年才完工，1991年通車，全長74公里（現69公里），政府當年為讓新中橫工程順利進行，曾派出1支踏勘隊，他因任職於省府建設廳，也參與踏勘。

林明溱指出，新中橫公路原規劃從南投信義鄉通往花蓮，以便橫貫台灣東西部 但因路線穿越玉山國家公園，工程太過艱巨且恐破壞山林生態而作罷，最後改為通到嘉義，當年身處深山叢林中的隊員，除了野營餐風露宿外，因通訊不便，還租通信鴿協助傳送訊息，透過飛鴿傳書，把踏勘進度呈報隊部，過程相當艱辛。

網友紛紛留言回應，「戴眼鏡的只有三個，三選一，應該是中間頭髮比較多那位是林縣長」、「縣長文官出身，能有今天成就，除了是傳奇，也給我們立下典範」、「你這樣出色的男人，無論在什麽地方，都像漆黑中的螢火蟲一樣，那樣的鮮明，那樣的出衆。」

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關鍵字：林明溱,飛鴿傳書,新中橫踏勘隊

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