影／500機師罷工　桃機公司：初六華航取消11航班、延遲影響2千旅客

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華航機師工會罷工，超過500名機師繳交檢定證加入罷工行列，桃園機場公司副總經理但昭璧10日表示，初六是整個春節假期裡航班量和旅客量最多的一天，桃機的總航班量是805班，旅客預計有16萬3千人，創機場有史以來最高峰，但因機師罷工，華航在桃機起降的班機有11班次取消或延遲，影響近2千名旅客。

但昭璧提到，桃機公司和跟華航召開正式會議，確定桃機今日有4個入境航班、6個出境航班取消，另外，還有1個出境航班延遲，受影響的旅客人數大約是1991人，這數字可能還會有變動，會隨時掌握狀況，也請大家注意華航官網訊息。

但昭璧指出，桃園國際機場為了因應可能發生的大量簽轉作業需要，在新的北側擴建區已完成2座票務櫃檯，希望能提供航空公司使用，不一定是給華航，任何一家航空公司有需要就能使用，讓簽轉作業不會影響報到，在該區域裡，也能有充裕時間和環境完成手續，所有航班、旅客、作業，在大家共同努力下，希望都能很完整的繼續進行下去。

但昭璧提及，8日有跟華航取得協調，華航會事先把取消或延後的航班，把每個旅客盡量都通知到，會不會有旅客到了機場發生不知所措的情形，到目前為止，在桃園機場並沒有此情事，不管是保全人員或工作人員都會隨時注意。

▲桃園國際機場副總經理但昭璧說明最近狀況。（圖／翻攝東森新聞）