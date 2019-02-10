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華航罷工政府在幹嘛？　李艷秋揪5廢「沒有最廢只有更廢」

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▲▼鄭文燦、何煖軒、蔡英文、王國材、林佳龍。（組合圖／資料照）

▲鄭文燦、何煖軒、蔡英文、王國材、林佳龍。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

華航勞資協商破裂，桃園機師職業工會華航分會8日清晨6時宣布發動罷工，並歸責華航拒絕改善疲勞航班等訴求。華航機師春節罷工，許多航班取消、延遲，造成上千旅客權益受損。對此，資深媒體人李艷秋痛批，「相關政府人員的動作及回應，沒有最廢，只有更廢！」

李艷秋10日在臉書指出，華航機師春節罷工事件中有「五廢」，「第一廢，交通部長林佳龍」，記者會捧著稿唸，華航及工會各打五十大板，聽起來面面俱到，其實根本是顧及自己的官位，標準的扯爛汙；面對記者提問，卻全推給交通部次長王國材；「先前輿論批評他（林佳龍）地方選舉挫敗，竟然前進中央居高位，現在證實，果真小材大用!」

李艷秋認為，「第二廢，交通部次長王國材」，王國材說華航是上市公司，交通部只能給建議，遭議員王鴻薇打臉，華航12席董事全部官派，連3席獨董都來自官方，這位睜眼推責的官員，竟是此次罷工協商中唯一最進入狀況、最有經驗的人。

李艷秋提到，「第三廢，華航董座何煖軒」，上次空服員罷工何煖軒批評前華航高層「華航硬幹到底，這樣不好」，接董座後7項訴求照單全收；這次機師罷工，何煖軒態度強硬，還說不要把罷工當提款機，連交通部和桃園縣長鄭文燦都認為勞資無法協商，是因為何煖軒缺乏耐心，沒有與工會對話，「看來，罷工結束時，也將是何董告別時」。

▲▼桃機公司上午出面說明華航機師罷工第2天，取消班次狀況。（圖／記者洪聖壹攝）

▲華航機師罷工，影響旅客計畫。（圖／記者洪聖壹攝）

李艷秋提及，「第四廢，桃園縣長鄭文燦」，當罷工事件延燒成民進黨內派系爭位時，鄭文燦撇清與何煖軒的關係，說何煖軒非派系人物，如果何煖軒接受建議，罷工就不會發生，換句話說，如果何煖軒是派系中人，依照例行幫規，自己人搓一搓，事情就搞定了，「鄭的撇清正好佐證民進黨派系分贓權位、私心自用的事實」。

最後，李艷秋批評，「第五廢是總統蔡英文」，2016年6月剛上任要首次出訪當天，空服員發動罷工，總統專機成為當天唯一一架飛出去的班機，蔡英文在機場聲明「如果不是忍無可忍，沒有空服員會罷工」、「政府不會讓大家孤軍奮戰」、「新政府就是解決問題的政府，要求政府及華航新的經營團隊全力以赴，讓事件圓滿落幕」。

李艷秋痛斥，現在看來，蔡英文「每一句都是幹話，根本目的是利用罷工清理華航舊勢力，鬥爭國民黨，搶奪權力資源；這一次，華航早已入手，就不須表態了」，因此，蔡英文發紅包時，對罷工僅「謝謝」二字回應。

李艷秋還說，確實要對華航罷工說聲謝謝，「沒有罷工，怎麼看到官場現形？怎麼會發現這個政府廢人廢話廢柴一堆？」，不只無能且已失能。

▲▼機師工會現場有不少華航的員工，為理事長加油，和理事長一起喊罷工成功。（圖／記者呂佳賢攝）

▲機師工會現場有不少華航的員工，為理事長加油，和理事長一起喊罷工成功。（圖／記者呂佳賢攝）

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關鍵字：華航,華航罷工,機師,李艷秋,蔡英文,鄭文燦,林佳龍,王國材,何煖軒

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