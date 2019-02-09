華航罷工蔡英文、蘇貞昌神隱　洪孟楷：接地氣也會放年假

▲華航罷工第一天，小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

桃園市機師職業工會8日早上6時起對華航發動罷工事件，上千旅客權益受影響。總統蔡英文發紅包被問此事，僅以「謝謝」回應，而行政院責成交通部。對此，國民黨發言人洪孟楷9日痛斥，「華航罷工總統、院長持續神隱，蔡政府接地氣原來也會放年假！」

洪孟楷在臉書指出，華航機師罷工持續延燒，交通部束手無策，身為交通部的直屬上司行政院也避不出聲，兩年前力挺空服員罷工的蔡英文更是無話可說，「原來蔡政府接地氣也是會放年假。一個華航機師罷工，讓地氣不接了、台妹不辣了，華航罷工就像照妖鏡，讓真相都現出原形了。」

洪孟楷認為，這次罷工事件，絕對不是突然，早在半年前就已耳聞醞釀罷工，但為何主管機關放任延燒，直到農曆過年才一發不可收拾，這中間的危機處理和溝通不及格，如今傳出這是民進黨派系鬥爭的後果，他奉勸蔡政府不要一心只想選舉，好好放心思在治理上，不然民眾怒火只會越燒越旺。

▲洪孟楷。（資料照／記者李毓康攝）

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