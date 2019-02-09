交通部管不動何煖軒？　陳學聖：鄭文燦影響力大

▲ 華航機師罷工，董事長何煖軒受訪。（圖／生活中心翻攝）

政治中心／綜合報導

外傳「華航董事長何煖軒只聽桃園市長鄭文燦的話，根本不理交通部」。對此，國民黨立委陳學聖9日在臉書呼籲鄭文燦一肩扛起。

陳學聖表示，華航機師春節罷工，航班大亂，旅客怨氣連連，好心情全沒了，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌更是顏面無光，要他承認說，交通部管不動華航，他實在不相信，從他30多年前跑華航新聞，退役空軍總司令烏鉞任董事長到今天，華航怎麼對外說如何民營化，真正的老闆只有一個，就是政府。

陳學聖指出，要說何煖軒有多硬，其實只是政府出面的人沒份量罷了，回顧2017年7月，何煖軒請波音用如何高規格接待鄭文燦來訪，就知道罷工問題的解決，關鍵的人，很清楚知道是誰；外界都說桃園幫掌握航空界，不管華航、桃機、桃勤，董座都出身桃園市府團隊，顯見鄭文燦影響力有多大，「希望這是正向的，不能只是酬傭，而是有正向的績效。」

陳學聖提及，大家現在都盼望鄭文燦趕快出來救援，何況勞資糾紛地點就在桃園，鄭文燦也說勞資差距只有一點點，此時此刻更應一肩扛起，「我知道鄭文燦過年九天要跑桃園一百間廟，很忙很忙的，但旅客出不去、回不來，華航董事長是您推薦的，何煖軒很信您的，趕快，就一句話，大家都在等……還是您還在想什麼……」

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

鄭文燦9日受訪也表示，董事長不是派系，何煖軒擔任過歷屆交通部職務，若何煖軒能接受他跟工會的對話，長榮達成，華航卻不能，應該就不會有罷工，此外，他認為罷工要化解，華航與工會都要各退一步，用對話取代對抗才是正確作法。

此外，針對外傳何煖軒只聽鄭文燦的話，根本不理交通部，桃園市政府8日晚間發表聲明，澄清鄭文燦從未介入華航公司治理，處理勞資爭議也是依法公事公辦。

桃園市政府聲明全文如下：

一、華航公司是上市公司，主要股東是航發會，交通部依法監理及政策指示，華航公司的董事會官股法人代表，必須遵循交通部的行政指導。

二、鄭文燦市長從來不介入華航公司的公司治理，處理勞資爭議也是依據法令及公共利益原則公事公辦。

三、鄭市長在多次調解會中都提出「機師是飛航安全的核心」，航空公司必須特別照顧機師的權益，這個主張一直沒有改變。機師工會去年8月簽訂了一年的和平協議，桃園市政府勞動局多次分別舉行兩家航空公司的協商，其中長榮航空達成勞資協議，而華航卻未能達成。市府當時一再希望華航與工會是否可以各讓一步，雙方都未接受。由此也可以知道，華航向來有自己的考量，根本沒有所謂「只聽鄭市長的」。

四、鄭市長呼籲華航及機師工會盡速回到協商的談判桌，就工會訴求尋找妥協點，讓罷工落幕。華航公司本來就應該尊重目的事業主管單位，也就是交通部的斡旋。我們相信，旅客權益優先、飛航安全優先、機師權益優先，會是各方的共識，只要華航公司及機師工會各退一步，一定可以找出最好的方案。

▲陳學聖要鄭文燦一肩扛起。（圖／翻攝自陳學聖臉書）