華航罷工4千人受影響　周玉蔻嗆民進黨：還嫌輸不夠慘

▲周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

華航勞資衝突協商破局，桃園機師工會宣佈自8日上午6點起啟動無限期罷工，造成多航班上千旅客受影響。對此，也是受害者的名嘴周玉蔻在臉書發文痛批，「莫名其妙！民進黨官官們，你們是嫌輸的不夠慘啊！」

媒體報導指出，有交通部官員私下表示，華航董事長何煖軒不把交通部放在眼裡，即便交通部長林佳龍親自出馬也一樣，何煖軒只聽桃園市長鄭文燦。

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

周玉蔻看完該則新聞後在臉書表示，身為一位可能的華航乘客受害者，「看到這種放話新聞，真的很不爽！先解決問題好嗎？我管你誰聼誰或不聼誰的啊？！莫名其妙！民進黨官官們，你們是嫌輸的不夠慘啊！」

鄭文燦9日受訪也表示，董事長不是派系，何煖軒擔任過歷屆交通部職務，若何煖軒能接受他跟工會的對話，長榮達成，華航卻不能，應該就不會有罷工，此外，他認為罷工要化解，華航與工會都要各退一步，用對話取代對抗才是正確作法。

▲ 華航機師罷工，董事長何煖軒受訪。（圖／生活中心翻攝）

此外，針對外傳何煖軒只聽鄭文燦的話，根本不理交通部，桃園市政府8日晚間發表聲明，澄清鄭文燦從未介入華航公司治理，處理勞資爭議也是依法公事公辦。

桃園市政府聲明全文如下：

一、華航公司是上市公司，主要股東是航發會，交通部依法監理及政策指示，華航公司的董事會官股法人代表，必須遵循交通部的行政指導。

二、鄭文燦市長從來不介入華航公司的公司治理，處理勞資爭議也是依據法令及公共利益原則公事公辦。

三、鄭市長在多次調解會中都提出「機師是飛航安全的核心」，航空公司必須特別照顧機師的權益，這個主張一直沒有改變。機師工會去年8月簽訂了一年的和平協議，桃園市政府勞動局多次分別舉行兩家航空公司的協商，其中長榮航空達成勞資協議，而華航卻未能達成。市府當時一再希望華航與工會是否可以各讓一步，雙方都未接受。由此也可以知道，華航向來有自己的考量，根本沒有所謂「只聽鄭市長的」。

四、鄭市長呼籲華航及機師工會盡速回到協商的談判桌，就工會訴求尋找妥協點，讓罷工落幕。華航公司本來就應該尊重目的事業主管單位，也就是交通部的斡旋。我們相信，旅客權益優先、飛航安全優先、機師權益優先，會是各方的共識，只要華航公司及機師工會各退一步，一定可以找出最好的方案。