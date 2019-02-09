華航罷工機師遭罵「王八蛋」　羅友志：台灣民主低落到沒長進

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

桃園機師公會為抗議華航「不願改善疲勞航班」，8日發動「無限期罷工」，影響上千名旅客，有民眾因此罵出「機師王八蛋」。對此，資深媒體人羅友志砲轟，「台灣民主低落到沒長進」，從官到民一路罵，連自己的民主自由都要拋棄，並認為華航罷工天經地義，要「誓死捍衛機師罷工自由」。

桃園機師工會去（2018）年發起罷工投票取得合法罷工權，最終在勞資雙方達成初步「核心訴求共識」下，同意暫緩罷工。但華航機師工會理事長李信燕表示，過去半年來，華航資方處處杯葛協商進度，「改善疲勞航班」等5大訴求都沒有獲得公司實際改善，才會再次啟動「無限期罷工」。

▲華航機師工會理事長李信燕回覆林佳龍及華航記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，此次罷工引來旅客不滿聲浪，有民眾接受新聞台訪問時，很輕易地說「機師王八蛋」、「這些人就是要錢」、「選過年抗議，可惡」。對此，羅友志9日於臉書發文聲援機師，他表示，這些人叫機師，換個名字他們可能叫「廠工」、可能叫「客運司機」、可能叫「血汗記者」、可能叫「捷運工地工人」，狠酸罵機師的民眾是「沒種抗議」。

羅友志補充說，忘了是哪個國家，交通工具駕駛抗議，工時超過、危及乘客安全，而旅客受訪時，卻很明理的說：「這是他的權益，我改搭其他交通工具就是了！」他強調，「這才是民主，我不喜歡，但是我尊重你！」

另外，羅友志表示，有政治人物竟然用類似「叫他們來協商」的口氣，更扯的是有人說「不可取」，並批評「台灣民主低落到沒長進」，從官到民，一路罵，連自己的民主自由都要拋棄，是可悲又奴性的台灣民主素養。

羅友志強調，「趕在抗議團體前開記者會」、「側翼抹黑酒駕拒測」、「釋放貪心感覺議題」等動作，是「國家用公關操作來對抗罷工事件」。也在最後對機師喊話，認為華航罷工是天經地義，他說：「機師們，你造成我不便，但是我誓死捍衛你罷工的自由！」

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