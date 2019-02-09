華航罷工　黃光芹東京休假擔心回不來開工

▲黃光芹全家到日本旅遊。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

政治中心／綜合報導

華航勞資衝突協商破局，桃園機師工會宣佈自8日上午6點起啟動無限期罷工。8日上午9點已取消桃園12個航班、高雄6個航班，共18個班次，4千人次受影響。對此，資深媒體人黃光芹更在臉書PO文向桃園市長鄭文燦喊話，「文燦拜託了」。

黃光芹過年期間全家一起去日本東京遊玩，在異鄉聽聞華航罷工，忍不住在臉書發文表示，「快處理好，老娘11日有重要採訪！文燦拜託了」。

鄭文燦9日受訪也表示，董事長不是派系，何煖軒擔任過歷屆交通部職務，若何煖軒能接受他跟工會的對話，長榮達成，華航卻不能，應該就不會有罷工，此外，他認為罷工要化解，華航與工會都要各退一步，用對話取代對抗才是正確作法。

此外，針對外傳何煖軒只聽鄭文燦的話，根本不理交通部，桃園市政府8日晚間發表聲明，澄清鄭文燦從未介入華航公司治理，處理勞資爭議也是依法公事公辦。

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

桃園市政府聲明全文如下：

一、華航公司是上市公司，主要股東是航發會，交通部依法監理及政策指示，華航公司的董事會官股法人代表，必須遵循交通部的行政指導。

二、鄭文燦市長從來不介入華航公司的公司治理，處理勞資爭議也是依據法令及公共利益原則公事公辦。

三、鄭市長在多次調解會中都提出「機師是飛航安全的核心」，航空公司必須特別照顧機師的權益，這個主張一直沒有改變。機師工會去年8月簽訂了一年的和平協議，桃園市政府勞動局多次分別舉行兩家航空公司的協商，其中長榮航空達成勞資協議，而華航卻未能達成。市府當時一再希望華航與工會是否可以各讓一步，雙方都未接受。由此也可以知道，華航向來有自己的考量，根本沒有所謂「只聽鄭市長的」。

四、鄭市長呼籲華航及機師工會盡速回到協商的談判桌，就工會訴求尋找妥協點，讓罷工落幕。華航公司本來就應該尊重目的事業主管單位，也就是交通部的斡旋。我們相信，旅客權益優先、飛航安全優先、機師權益優先，會是各方的共識，只要華航公司及機師工會各退一步，一定可以找出最好的方案。