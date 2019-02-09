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獨／5共識拆華航罷工炸彈！陳其邁、林佳龍、鄭文燦爆年前合體密會

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▲▼陳其邁、鄭文燦、林佳龍。（組合圖／記者林敬旻攝、桃園市政府提供、王義川競總提供）

▲陳其邁、鄭文燦、林佳龍。（組合圖／記者林敬旻攝、桃園市政府提供、王義川競總提供）

記者周佩虹／台北報導

華航機師罷工事件進入第二天，雖然外界將罷工事件影射為民進黨內派系鬥爭，但據了解，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍，及桃園市長鄭文燦在春節前就已經針對很可能一觸即發的罷工危機，進行密切討論並達成5項共識。在罷工發生後也隨即啟動「拆彈」行動，希望將影響降至最低。

幕僚指出，機師罷工事件的「爐主」原本是主責桃園市機師工會勞資糾紛的桃園市政府勞動局，但因為正值春節疏運期間，交通部意外成為了更大的「事主」，因此林佳龍主動找上陳其邁與鄭文燦進行磋商。於是3人於過年前就已經在行政院會、視察桃園機場春節疏運等各種場合，針對華航勞資爭議的解決方案進行當面討論或透過電話研究對策，並陸續達成5項共識，而非外傳的「只聽XXX」或「部長神隱」。

「邁龍燦」3位一體討論出拆解華航罷工炸彈的起手式，就是分別透過各自管道，要求華航董座何煖軒盡速返台處理，以免華航其他高層誤事、甚至故意鬧事。第2個共識則是3人都主張，華航應該可以酌予部分採納機師工會的合理訴求；這在鄭文燦前一天表示「勞資要對話、要協商…華航應該要好好照顧機師，雙方意見差距不如想像中大，要盡快協商」等發言不難聽出端倪。

▲▼機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲機師工會理事長李信燕帶領罷工華航機師於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

第3個共識，則是包括林佳龍、鄭文燦都建議何煖軒應參考長榮的協商經驗，「為何長榮做得到，華航卻出包？」第4個共識則是3人都認為華航的姿態可以更柔軟，不應不定時發言或發稿刺激工會；最後，3人都呼籲工會要出席勞資對話。

對於外界認為華航董座是鄭文燦人馬，華航罷工被聯想為新潮流與正國會及英派的派系鬥爭，幕僚透露，這三位民進黨中生代，多年來交情匪淺，如今也早有「同在一條船上」的默契和認知，以派系鬥爭來看待，其實是過度簡化民進黨內的權力結構。

更何況，邁龍燦3人過去均曾參與過野百合學運，對社會運動除了有同理，也深知如何因應，才不會提油救火，在討論過程中對此事件的主張都很一致。即使遇上何煖軒的強勢作風，3人事前密切討論迅速達成共識，這場罷工所可能引發的「炸彈」危機，應該很快就能解除。

▲▼桃機公司上午出面說明華航機師罷工第2天，取消班次狀況。（圖／地方記者翻攝）

▲桃機公司上午出面說明華航機師罷工第2天，取消班次狀況。（圖／地方記者翻攝）

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關鍵字：華航,罷工,機師罷工,林佳龍,鄭文燦,陳其邁

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