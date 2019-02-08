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派系角力釀華航罷工？王鴻薇爆：新潮流和正國會「還在鬥」

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▲▼何煖軒、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻攝、生活中心翻攝）

▲何煖軒、林佳龍。（合成圖／記者林敬旻攝、生活中心翻攝）

政治中心／綜合報導

勞資協商破局華航機師發起罷工，交通部長林佳龍出面協調，目前規劃9日下午三點雙方將進行二度協商。對此，台北市議員王鴻薇8日在臉書發文，華航罷工民進黨的「新潮流」和「正國會」還在鬥！

王鴻薇表示，交通部長林佳龍是民進黨「正國會的二掌櫃」，華航董事長何煖軒是「新潮流門神」，她指出，華航機師罷工，林佳龍和何煖軒拿不出解決辦法，「互相放小話推責任功夫倒是一流。」

王鴻薇說，華航12席董事都是官派，連3席獨立董事都是出自官方或國營事業體系，「不要一出事就推說『華航是上市公司』。這種屁話。」她強調，新潮流別躲責任，林佳龍也別躲在後面，「統統给我站出來解決問題。」

▲▼王鴻薇揭華航罷工內幕。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

▲王鴻薇揭華航罷工內幕。（圖／翻攝王鴻薇臉書）

早在春節前夕，華航機師工會就擬訂要在春節罷工，由於事態嚴重，林佳龍當時就親自致電要人在美國的何煖軒回台溝通處理。8日何煖軒現身桃園機場回應機師工會訴求表示，就法律層面表示「不是我何某可以改變」，目前就是以旅客權益為主，希望罷工可以盡早落幕。

林佳龍中午則率領交通部相關主管召開記者會強調，任何勞資爭議的調解，不應該無視於國人飛安、旅客的群益，希望華航盡速研擬相關辦法，承諾會持續努力，促成勞資雙方溝通，盡可能縮小影響範圍，並邀請工會下午來交通部談。

8日下午交通部次長王國材證實，9日下午3點舉行二次勞資協商，由王親自主持，雙方都會出席，對此機師工會表示，雖參與協商「但沒有抱太大期待」，希望華航可以對訴求提出更完整的回應，強調檢定證還是會繼續收，等於罷工會持續進行。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

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