快訊／華航勞資協商15時開始　機師工會：先把飛安做好再來談

生活中心／台北報導

華航機師罷工事件進入第二天，下午3時重回談判桌進行勞資協商。機師工會理事長李信燕受訪時表示，接獲會員消息，中華航空公司為了達到9成運量，將原本前艙必須4人的部分減員成3個人，悄悄在減低乘客安全，「飛安問題是可以妥協的嗎？先通過飛行安全再來談」，身為理事長責無旁貸，必須要出來幫忙協調，接下來3點就看資方態度，謝謝大家努力。

「大家可以相信這樣的航空公司所說的話嗎？」李信燕指出，中華航空公司做了派遣的調度跟改變，將原來在飛機前艙必須4人派遣的部分，靜悄悄改為3個人派遣，這就是為了達到航班的正常運行，所以號稱達到9成運量的同時也在悄悄減低乘客的飛行安全，航空公司不但不改進，還運用減員派遣的方式運作，工會得知這件事情相當痛心。

李信燕表示，目前已經有400位以上飛行員執行罷工，對於航班影響會越來越加擴大，下午的協商還是會去交通部。她質疑，飛安現在都可以減員派遣，「難道飛安可以妥協嗎？先通過飛行安全這一項再來談，我身為桃園機師工會理事長都不能去參與協商，協商過程當中我並不是當事人，無法參加協商會議，工會到目前為止都沒有收到邀請協商的訊息」。

▲機師工會理事長李信燕。（圖／記者呂佳賢攝）