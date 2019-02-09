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和鄭文燦交情深厚！林佳龍：沒有派系權鬥、只有通力合作

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 ▲▼林佳龍表示，和鄭文燦沒有派系鬥爭。（圖／翻攝林佳龍臉書）

▲林佳龍表示，和鄭文燦沒有派系鬥爭。（圖／翻攝林佳龍臉書）

 政治中心／綜合報導

華航機師罷工事件持續延燒，還意外扯出交通部長林佳龍跟桃園市長鄭文燦的「派系鬥爭」。對此，鄭文燦9日受訪時表示，派系鬥爭是編故事，林佳龍9日也在臉書發文澄清，「沒有派系權鬥，只有通力合作。」

林佳龍表示，在各界全力想方設法保障旅客權益、維護春節疏運之際，卻傳出了派系鬥爭的揣測，「這些風聲或傳言，實在是對我與鄭文燦市長從野百合學運迄今數十年來的深厚交情太不瞭解。」

然而，派系鬥爭的說法甚囂塵上，林佳龍特地發文澄清，「和鄭文燦沒有外界揣測的派系鬥爭問題，從過去台中桃園城市治理的交流，到這次華航罷工事件的處置，一直以來也都密切合作。」他說，我們共同主張，華航高層應傾聽員工心聲，放下情緒妥善處理勞資糾紛，也都呼籲工會在表達訴求之際，能以旅客權益為重，與資方重啟協商，才能進一步啟動華航飛安及制度的改革。

▲▼華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

▲華航機師、機師工會於松山機場抗議喊口號說明訴求。（圖／記者林敬旻攝）

林佳龍提到，自己鄭文燦也認為，航空業者的勞資協商，既然長榮可以達成共識，華航也應該為了維護公司形象及旅客權益，盡力去達成；如今導致罷工，華航的管理階層應該為協商的破局有所檢討。

林佳龍呼籲，無論是哪個所謂的「派系」，或是哪一個政府部門的同仁，現在該做的事有很多，但不包括未經查證就亂放話，否則只會讓事情更複雜。

林佳龍也精神喊話，還有很多旅客在等，「別浪費時間腦補派系鬥爭的劇情了，我們趕緊一起努力！」

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關鍵字：華航,罷工,機師罷工,林佳龍,鄭文燦,陳其邁

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