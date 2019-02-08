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蔡英文兩字回應華航罷工　洪孟楷：沒馬政府可怪就「無話可說」

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▲▼華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

▲華航罷工小港機場狀況。（圖／記者賴君欣攝）

政治中心／綜合報導

桃園市機師職業工會8日早上6時起對華航發動罷工事件，上千旅客權益受到影響。然總統蔡英文發紅包被問到此事，僅以「謝謝」兩字回應。對此，國民黨發言人洪孟楷痛斥，蔡英文「兩年前是『忍無可忍』，現在沒有馬政府可以怪，就變成『無話可說』？」

蔡英文8日上午10點在台中大甲鎮瀾宮發放紅包，大甲鎮瀾宮董事長顏清標與副董長鄭銘坤兩人親自迎接，正當蔡英文與顏清標一行人要走進廟裡時，媒體提問蔡英文關於華航罷工的看法，蔡英文僅說了一聲「謝謝」，便進廟參香。

對此，洪孟楷在臉書表示，兩年前空服員罷工，當時蔡英文以總統之姿聲援空服員，直指「若非忍無可忍，不會罷工」、「我不會讓你們孤單」，如今蔡英文沒有馬政府可怪，所以惜字如金不願開口，這證明無心解決勞資問題。

洪孟楷指出，當初蔡英文以新政府的姿態，說會誠意解決問題，並要求行政團隊盯緊華航高層，儼然是空服員知己的姿態，而「看風向辦事」的公務文化使然，讓新接手的華航高層對空服員所提出要求照單全收。

洪孟楷提到，如今罷工事件又起，當初那位「認真對待訴求、誠懇解決問題的蔡英文」不見了，取而代之是「只會說謝謝就無話可說的蔡英文」，沒前朝可怪罪，蔡英文就沒話說了嗎？

洪孟楷痛批，當初馬政府也許有做不好的地方，因此，民眾用選票讓國民黨在野，如今勞資卻更加對立，讓機師也忍不住罷工爭權益，蔡政府若還是一副事不關己的態度，只怕下次忍無可忍的，「就是全台想再次政黨輪替的民眾了！」

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關鍵字：蔡英文,華航,罷工,洪孟楷

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