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皮膚好又會穿搭！他讚「櫻花妹比較正」　鄉民挺台女：卸妝你就知道了

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▲▼眼鏡妹,正妹,看書,閱讀,讀書,念書（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲日本女生是許多台灣男孩的菜。（示意圖／Pakutaso）

網搜小組／綜合報導

賞心悅目的漂亮女生人人都愛看，各國正妹的長相和氣質也不同，其中，清純可愛的日本櫻花妹深得台灣男性同胞的心。一名網友就表示，好幾次看到日本女生和台灣女生站在一起，「明顯日本妹子皮膚比較好，頭髮衣服也合身整齊」，好奇問「日本妹仔是不是特別正？」看到貼文後，其他人也紛紛留言熱論。

一名網友在PTT的Gossiping板上貼文「日本妹仔是不是特別正？」文中指出，「其實我覺得不是小樣本。我好幾次看到日本妹子跟台灣妹子站在一起。明顯日本妹子皮膚比較好，頭髮衣服也合身整齊」；台灣女生的話，皮膚明顯比較差、頭髮也比較凌亂，衣服更是悲劇「不合身就算了，品味更是……。」

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▲▼女生,正妹,閨密,聊天,談心,旅遊,旅行（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲原PO認為，日本妹的皮膚、穿搭都比台灣女生好。（示意圖／Pakutaso）

最後原PO忍不住問「請問，為何日本妹子就是比台灣妹子正呢？」看到貼文後，許多鄉民紛紛表示認同「皮膚白又細嘖嘖嘖」、「北海道妹子超白」、「講日文就+300分」、「整體一定日女大勝」、「在日本待久了，櫻花妹真的可愛」、「日本東北妹子真的很正，東京也不錯」。

也有人認為，「其實整體我覺得是沒有，但正的就他X的超正」、「皮膚是天氣問題」、「易容術等級很高」、「看哪裡啦，札幌的很正，又超白」、「卸妝之後你就知道了」、「並沒有比較正，只是比較會打扮，氣質普遍比較好」、「論天然長相的話，台灣的比較正」。

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關鍵字：櫻花妹,日本妹,台灣妹,正妹,PTT

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