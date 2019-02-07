被政治耽擱的潛者　陳其邁從政有套潛水理論

▲陳其邁熱愛潛水。（圖／翻攝自臉書粉專「陳其邁潛水日記」，下同）

政治中心／綜合報導

2018年九合一選舉，陳其邁競選高雄市長失利後，人氣逆勢翻漲，選舉落幕後，他在粉專「陳其邁潛水日記」發文，讓不少邁粉大驚原來陳其邁會潛水。其實，陳其邁就讀台大研究所時，就加入潛水社，他常到國內外各地潛水，熱愛潛水的他，喜歡在粉專分享美麗的海底世界，至於政治路，他也從潛水悟得一番道理。

2018年九合一選舉，黨內初選時期，陳其邁接受媒體專訪時曾表示，就讀台大研究所時，就加入潛水社，國內包括綠島、蘭嶼的潛點他都去過，他認為潛水最重要的是信任同伴，在黨內初選時期，不要與同志過分競爭而傷和氣，「所以我就一步一腳印，畢竟有時必須潛得深，停下來更久，跟鄉親接觸，聽他們的聲音，聽他們的困難的地方。」

敗選後，陳其邁表示，他的心情就像「頂流」一樣，雖然在頂流的過程中，雙腿猛踢有時心裡會有OS，但在過流之後美麗的畫面，總是會呈現在眼簾之下，這一切的辛苦都是很值得，而潛水最令人嚮往之處，就是每次下水，每次都不知道會有什麼驚奇的畫面會出現，「我相信，痛苦會過去美麗會留下」。

▲陳其邁敗選後，舉辦感恩咖啡會，他現場開唱《紅豆》。