　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蘇貞昌快看「小邁邁」保住了　陳其邁「人體衝浪」會翻面了！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲行政院副院長陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）

▲行政院副院長陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院副院長陳其邁之前在滅火器樂團中，玩人體衝浪卻是身體正面朝下，讓「小邁邁」險遭不測的糗事，被行政院長蘇貞昌虧說「翻面技術要精進」。當時陳其邁回應自己會在過年前「翻面」給院長看，就在參加網路頻道《眼球中央電視台》的「央視春晚」節目當中，再次體驗人體衝浪，這一次的確是「正面迎戰」。

行政院副院長陳其邁在節目中展現不為人知的一面，同樣尺度「不設限」，除了向粉絲展現自己近來十分熱門的「手」之外，更主動要求視網膜露腿，還指視網膜露腿不夠誠意大方，「觀眾看了不滿意，這樣會要求退票！」節目中甚至被要求挑戰高難度動作，陳副揆依然「做好做滿」，引來台下觀眾尖叫聲不斷，可說是「央視春晚」中的重頭戲。此外，陳其邁、陳柏惟、視網膜三人在「央視春晚」尾聲，也再度被觀眾鼓譟要求人體衝浪，現場陷入一片瘋狂。

▲行政院副院長陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）

▲行政院副院長陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）
 

不過這也不是陳其邁第一次體驗「人體衝浪」，之前在跨年的時後受邀參加滅火器樂團活動時，玩起演唱會中最常出現的「人體衝浪」，但是人體衝浪是以背面朝向群眾躺下，讓群眾以手抬到邊緣，不過首度嘗試的人體衝浪的陳其邁，不小心並非以背面接觸，讓大家擔心「小邁邁」在衝浪過程中是否慘遭襲擊，這段糗事也在網路上傳開、爆紅。

後來蘇貞昌也提醒陳其邁在進行人體衝浪時「技術要再精進」，所以這一次玩人體衝浪時，陳其邁懂得翻面了，而且還被人群來回一趟「對待」，整個過程都相當熱烈，完整畫面將會在網路頻道《眼球中央電視台》在除夕夜晚間9點57分開始完整播出。

▲▼陳其邁玩「人體衝浪」。（圖／翻攝陳其邁IG）

▲陳其邁跨年時玩「人體衝浪」，當時讓「小邁邁」入險境衝浪。（圖／翻攝陳其邁IG）

ET快訊
別鐵齒！大年初一12大禁忌藏恐怖詛咒　避開轉運1整年
浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭真相　女兒認屍崩潰：回家了

關鍵字：陳其邁,眼球電視,春晚,人體衝浪,蘇貞昌

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

獨／「小雨衣」做古早味冰棒　網紅試做直呼：好吃！

85歲色翁賣房驚見G奶女房仲　竟襲胸還嗆：摸一下又不會怎樣！

百萬二獎得主淪劫匪！狂敲門「一定要買」　丟假鈔搶162張刮刮樂

奪24命北市最猛凶宅冒詭煙　警消衝地下室鬼門關前搶人揭真相

分屍7塊滅證畫面曝！陽光男伴屍10小時　買清潔劑「3+1」狂洗浴室

惡狼強拉18歲嫩妹到摩鐵性侵　脖子上狂「種草莓」還嫌：妳XX太臭

談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

獨／不滿「剪車」當街揮醉拳爆頭　員警上銬秒變「弱雞」　　　　　　　

蘇貞昌快看「小邁邁」保住了　陳其邁「人體衝浪」會翻面了！

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

酒駕逆撞奪2命「還掉出高梁瓶」　大二獨子枉死父痛罵：社會敗類！

飛飛聽到超大屁聲轉頭告狀　黑人羞:不小心放的

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

偷替媽寫假單：再不陪我，我就長大了　7歲女感動老闆...准休5天+旅遊基金！

4菜1湯、50元肉粿還加虱目魚 台南高CP值早餐只要銅板價

談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

獨／不滿「剪車」當街揮醉拳爆頭　員警上銬秒變「弱雞」　　　　　　　

蘇貞昌快看「小邁邁」保住了　陳其邁「人體衝浪」會翻面了！

過年放鞭炮要注意！除夕初一北市開放4處河濱指定區域

賴清德臉書拜年藏玄機　PO文時間超吉利

反擊「戰鷹繞著寶島飛」　國軍秀肌肉：春節戰備不打烊

年度政治人物熱搜「韓國瑜1、柯文哲2」 北市府：實際作為才能獲認可

過年領錢免驚　可申請免費護鈔服務

燕子市長發新春小紅包！　初一、初二時間表看這裡

外婆的味道！白麵線燙熟「加OO拌麻油」香炸　釣出古早味：用OO油也好吃

頂替影片曝光！20歲無照男國一擦撞　「轉2圈」下車急換駕駛

粉紅櫻花、繽紛百日草！桃園走春 5大超浪漫賞花景點

母胎單身你信？Apink娜恩：好想談戀愛　這些人單身20年↑

談柯文哲　陳佩琪結婚第一天開始就知道他「很奇怪」

唱歌秒變「走音魔」！高嘉瑜曝「黑暗過去」笑：也許我是下個蔡依林

音檔曝光！雲林麥寮鄉長親認「內線選舉」：他給我選，就是因為要選立委　

一戰時英國反擊德國潛艇的秘密武器「Q船」

超級盃／波士頓連2大賽擊敗洛城　紅襪愛國者相繼登頂

騙20歲女友賣身「賺旅費」　他負責買套製作「淫卡」招客

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

政治熱門新聞

韓國瑜過年前往峇里島　找山洞練..

即／酒駕害死多人　法務部說話了

台中大里再奪命！江啟臣怒：酒駕..

酒駕朝故意殺人修法　藍綠全贊同

少尉除夕輪值　國軍「宅配媽媽」..

政壇有喜！他們臉上笑盈盈

段宜康酸高雄燈會像奠禮　潘恆旭..

林佳龍：太太是最好的充電器

經國號戰機巡弋　遭共軍導彈鎖定

綠執政增官　「砍年金也不夠揮霍..

經典！陳其邁「人體衝浪」全紀錄

除夕祈福！馬英九期許新年「賺大..

挺韓肉粽生意剩3成！店開綠營票..

高嘉瑜談高雄氣爆　 韓粉生氣了

更多熱門

相關新聞

酒駕朝故意殺人修法　藍綠全贊同

台中陳男2日凌晨第3度酒駕，撞死2名無辜騎士，掀起現行酒駕罰則過輕的議題。法務部3日先開出第一槍，將研擬朝向比照故意殺人之可行性修法；隨後總統府、行政院、立法院、台中市府、藍綠和時代力量立委及市議員，也立刻贊同修法，飄出與社會氛圍目標一致的味道。

蘇揆：酒駕致人於死等同故意殺人

立法院15日開議邀蘇貞昌備詢！

蘇貞昌發福袋　2天跑9宮廟

粉絲狂送貓糧給小米　陳其邁吃醋了

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／新竹馬路口凌晨氣爆！網驚：以為地震

小玉患憂鬱症　笑笑察覺3異狀淚崩

除夕到女友家拜年…他包3600被嫌

命理專家教大家超簡單旺財術！

捷運妹睡他手臂　下車屁股濕一片

范瑋琪親弟顏值爆表「99％撞臉修杰楷」！

沒人讓座　脊椎碎裂女高鐵站全程

退役憲兵開賓士霸氣斜插　酒駕男嚇崩

浮屍躺12年！警見「太陽刺青」揭痛心真相

全家都會危險！除夕祭祖3水果禁忌

孫其君道歉了！親揭「與郭雪芙關係」

BTS私生飯的懺悔！成員無處可逃

勝利夜店爆代客撿屍！拖醉女進房

阿滴「寵妹行為全記錄」！

女買刮刮樂以為沒中　好心店員瞥見100萬

更多

最夯影音

更多

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面