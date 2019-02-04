蘇貞昌快看「小邁邁」保住了　陳其邁「人體衝浪」會翻面了！

▲行政院副院長陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院副院長陳其邁之前在滅火器樂團中，玩人體衝浪卻是身體正面朝下，讓「小邁邁」險遭不測的糗事，被行政院長蘇貞昌虧說「翻面技術要精進」。當時陳其邁回應自己會在過年前「翻面」給院長看，就在參加網路頻道《眼球中央電視台》的「央視春晚」節目當中，再次體驗人體衝浪，這一次的確是「正面迎戰」。

行政院副院長陳其邁在節目中展現不為人知的一面，同樣尺度「不設限」，除了向粉絲展現自己近來十分熱門的「手」之外，更主動要求視網膜露腿，還指視網膜露腿不夠誠意大方，「觀眾看了不滿意，這樣會要求退票！」節目中甚至被要求挑戰高難度動作，陳副揆依然「做好做滿」，引來台下觀眾尖叫聲不斷，可說是「央視春晚」中的重頭戲。此外，陳其邁、陳柏惟、視網膜三人在「央視春晚」尾聲，也再度被觀眾鼓譟要求人體衝浪，現場陷入一片瘋狂。

▲行政院副院長陳其邁再次體驗「人體衝浪」，這次記得翻面了 。（圖／眼球中央電視台提供）



不過這也不是陳其邁第一次體驗「人體衝浪」，之前在跨年的時後受邀參加滅火器樂團活動時，玩起演唱會中最常出現的「人體衝浪」，但是人體衝浪是以背面朝向群眾躺下，讓群眾以手抬到邊緣，不過首度嘗試的人體衝浪的陳其邁，不小心並非以背面接觸，讓大家擔心「小邁邁」在衝浪過程中是否慘遭襲擊，這段糗事也在網路上傳開、爆紅。

後來蘇貞昌也提醒陳其邁在進行人體衝浪時「技術要再精進」，所以這一次玩人體衝浪時，陳其邁懂得翻面了，而且還被人群來回一趟「對待」，整個過程都相當熱烈，完整畫面將會在網路頻道《眼球中央電視台》在除夕夜晚間9點57分開始完整播出。

▲陳其邁跨年時玩「人體衝浪」，當時讓「小邁邁」入險境衝浪。（圖／翻攝陳其邁IG）