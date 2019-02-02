陳其邁拜早年！公布「3個政策紅包」　邁粉瘋搶金豬福袋

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▲陳其邁展示福袋。（圖／翻攝影片）

政治中心／綜合報導

春節來臨，行政院副院長陳其邁1日在臉書拜早年，公布政府「3個政策紅包」，還邀請大家分享貼文，試手氣抽抽看「金豬送福一元福袋」，貼文一出，不少民眾馬上分享，「邁邁拜託抽我。」

陳其邁表示，「今天是2/1，也是除夕前3天，或許正在回家的路上吧！先跟大家先拜個早年，祝福大家諸事吉祥！」今年政府準備了3個政策紅包，跟好朋友們說明：

一、國民年金補繳大限，延期兩個月：

大家所關心的國民年金補繳十年大限，原先到這個月底，我們已把補繳期限延後到至3月31日。

國民年金繳費年資越多，未來領取年金給付金額也會越高。

因此建議可盡快前往繳費；有困難則可先申請辦理分期，65歲開始，才可以領取比較優惠比較多的年金喔！

二、警、消、海巡醫療，比照軍人優惠：

我們決定讓現職及退休警、消、海巡人員，比照軍人及榮民，在軍醫院體系及榮總體系就醫，門診與急診免收掛號費，住院的病床優先順序、自費健檢折扣，也都比照軍人。

此外，現職與退休警消海巡人員，在全國醫療院所的門診與住院的健保部分擔費用也將全額減免。

三、實（食）物給付，弱勢者過好年：

行政院將會結合各部會、縣市政府，一起推動實（食）物給付，透過超商或金控銀行等據點，照顧弱勢族群溫飽。

教育部及部分縣市也提供弱勢家庭兒少寒暑假餐食兌換券，弱勢兒少就可到住家附近連鎖超商和連鎖便當店等兌換餐食。

此外，陳其邁提醒大家，九天連續假期，辦年貨、返鄉、出遊，都要特別注意交通和駕駛的安全，過年少不了豐盛的年菜，但切忌暴飲暴食，要注意運動、維持良好體重喔。

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