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粉絲狂送貓糧、玩具給「小米」　陳其邁吃醋：比寄給我的多…

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▲▼陳其邁到徐園長護生園看流浪貓狗。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

▲陳其邁到徐園長護生園看流浪貓狗。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專，以下皆同）

政治中心／綜合報導

行政院副院長陳其邁是眾所皆知的「貓奴」，2018年11月24日在九合一大選高雄選戰輸給國民黨籍對手韓國瑜後，開直播與粉絲聊天，結果意外讓愛貓「陳小米」入鏡，使一群婆媽們瞬間成了「米粉（陳小米粉絲）」。陳其邁2日在臉書上表示，收到很多粉絲寄來的零食、玩具，比寄給他的還要多。

陳其邁1日偕同台南市動保處處長吳名彬到徐園長護生園參訪，進一步了解狗園生態與當前潛在的流浪動物危機，徐園長介紹表示，該園區內共有2000多隻狗、60多隻貓咪，另一個園區內還有上千隻等待認養，園內甚至還有重症照護區，許多孩子仍努力地和病魔對抗中，而目前遇到最大的問題，就是人們的棄養行為不斷發生，如此惡性循環導致流浪動物永遠救不完。

▲▼陳其邁到徐園長護生園看流浪貓狗。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

參訪護生園、了解浪浪危機的陳其邁，立刻想起家中的愛貓「陳小米」。其實「陳小米」是陳其邁在澄清湖撿到的浪浪，陳其邁說，小米剛到他家時，「就像一粒米那麼瘦小，因此叫做小米」。現在小米因為陳其邁的直播爆紅，讓陳其邁吃醋地說，過年收到很多「米粉」寄了零食、玩具給小米，比寄給我的多。

針對徐園長護生園，陳其邁表示，有點像是人的長照體系；這些浪浪有些是流浪街頭、徐文良救援回來，有些來自收容所，或生病、或要安寧照護，傷殘的不少，園區中，也設有重症照護區等。他們未接受政府補助，靠著民間的力量，因此光是一個月的費用就達五百萬。

▲▼陳其邁到徐園長護生園看流浪貓狗。（圖／翻攝自陳其邁臉書粉專）

陳其邁說，「我希望往後獸醫師、公私收容單位，應互相支援；除了落實TNVR（捕捉、絕育、打疫苗、回置）以外，收容所、護生園，也應動物照護體系一條鞭，緊密合作。大家在留言當中反映的獸鋏問題，也必須嚴加管控、查核。」

最後，陳其邁稱，自己曾在立法院協調解決動物用藥的問題，也為公寓大樓養寵物問題協商解決方案，過年後會找農委會來想辦法，讓不只是小米，還有更多的浪浪，藉由政府和民間的合作，受到更好的照顧。

 

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