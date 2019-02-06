穿越20年的選舉公報！　網「翻出韓國瑜政見」大讚：早有總統格局

▲韓國瑜20年前選立法委員政見。（圖／記者吳奕靖攝、翻攝選舉公報）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜從選戰期間就帶起一股韓流，上任後也一直是萬眾矚目的焦點，針對他究竟會不會選總統？選不選得上都是大家好奇、關注的。對此就有網友翻出20年前韓國瑜參選立委時的政見，發現他其實早有大格局，主推3大反對、5大要求若延續至今都適用。

一名網友在《mobile01》貼出前韓國瑜於1998年參選立委的選舉公報，政見上分別提到「反對台獨、反對分化、反對貪腐」，以及「強化治安、幼兒福祉、經濟景氣、人民權益、慈善宗教」，其中包括主張亂世用重典，即是「對壞人要更壞、推動鞭刑、強暴犯去勢等法治」。

而台灣近年面臨少子化問題，韓國瑜在當時就已經提出鼓勵廣設幼托中心、教育資源重新分配。政治議題上，他則主張反對一國兩制、急統與台獨，加強兩岸交流。在宗教方面，韓國瑜提出宗教事務免稅及應納入教育體系，若假借宗教名義詐騙，財產須被沒收。

許多網友看完後紛紛留言「只能說韓國瑜是先知，20年前就有如此遠見，有總統大格局」、「這樣的人才竟然被埋沒多年」、「由這些政見可預知，韓國瑜應該選總統才對」、「這棟應該給他蓋樓，穿越20年的內容，放到現在竟然一點都不違和」。

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