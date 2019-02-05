公視小編「撿到槍」狠酸韓國瑜！陳信聰苦勸…遭網灌爆：自以為清高？

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

公視台語台粉絲團回文嗆辣幽默，更以獨特的方式讓酸民無地自容，吸引了網友們的目光，近日更是針對高雄市長韓國瑜過年的行程大玩雙關。對此，公視《有話好說》主持人陳信聰也發文苦勸，「不要亂撿槍，更不要隨興掃射…」卻被大量的網友灌爆留言。

公視台語台臉書粉專3日貼出新聞快訊，指高雄市長韓國瑜一家與許淑華去峇里島度假4天，過年期間不在台灣。面對網友留言「笑死，結果不留在高雄消費」，公視小編直回「他這半年消費得不夠多嗎？」短短1句話大玩雙關，但隨後也將留言刪除，卻仍被網友截圖PO網，引起熱烈的討論。

▲公視台語台小編大玩雙關梗。（圖／翻攝臉書）

對此，公視《有話好說》主持人陳信聰也發文說，「媒體只是探照燈，提醒民眾哪裡出現問題。媒體已經有很大影響力，無論是主持人還是小編，都不要亂撿槍，更不要隨興掃射。特別是公共電視。你討厭的媒體都那樣幹，不代表你也有亂來的權力…」。

▲▼陳信聰為公視《有話好說》節目製作兼主持，常對時事發表看法。（圖／翻攝自陳信聰臉書）







網友看完紛紛留言，「自以為清高，要砲就全砲啊，噁心當有趣 自己的小槍趕快收起來吧」、「離開公視。看你還有什麼舞台。是非不明」、「這是在打自己家小孩給別人看嗎？」、「各家媒體亂來的時候，都不見你出那麼大的聲音呢！」、「假清高不就好棒棒」。

而「公視台語台」小編也轉發文章說，「信聰哥您好：對於您的指教，小編收到了！新的一年，也請您多多指教，讓公視台語台在開台的道路上，一路順暢！」、「大家都是為了公視好，信聰哥的想法我會好好思考一下的」，並幫對方附上節目的收看時間。