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自爆「高市府男主管」性騷3女同事　韓國瑜怒了：絕對不寬貸

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▲韓國瑜回憶當初下來高雄時的情景，一度哽咽紅了眼眶 。（圖／記者賴君欣攝）

▲市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

地方中心／高雄報導

高雄某連鎖幼兒園發生英文老師（男大生，22歲）對園內4女童伸出狼爪醜聞，對此，高雄市長韓國瑜當著媒體面前自曝市府內也有一名男性主管對女同事性騷擾，未來可能會比對北市方式，公布加害人姓名，採取更嚴厲手段，絕對不寬貸這些行為，也會立刻將男主管調職處分。

回顧案情，監視器畫面拍下男大生棉被下擺動臀部、將臉埋入女童下體等不堪畫面，讓受害女童家屬看了相當心碎。檢方指出，教室內有監視器，但男大生為了滿足一己性慾，多次對女童們強制猥褻，根本把她們視為玩物，惡性重大，且也未能與被害者家屬達成和解，予從重量刑。

由於該起案件發生在高雄，記者追問市長韓國瑜會有如何處置。韓國瑜回應，這件案子是半年多前的，前市府有做處置，但未來新市府不排除會比照台北市的方式，公布加害人的姓名，除了提醒民眾注意，也遏止這樣惡劣的行為。

此外韓國瑜也自爆，市府內也有一名主管級的男性，利用職務之便對女同事性騷擾，目前初步完成3名受害人的訪談，將會立即對該名男性主管作職務上的處置、責罰，絕對不會寬貸，之後不論是在市府外、市府內都不容許有這樣子的性騷擾行為，「我講99%興利、1%除弊，但如認為高市府都不管除弊，那就大錯特錯！」

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關鍵字：幼兒園,午休,棉被,性侵,猥褻,男大生,英文老師

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