高雄「剛鋪好的柏油路」又被潑漆！　網氣炸：韓市長選總統啦

▲剛鋪好的柏油路面遭人潑漆。（圖／翻攝自「韓國瑜粉絲網軍後援會」）



地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任後積極實施「路平專案」，在3月底前將完成85萬平方公尺的路面改善；而韓國瑜也相當重視施工品質，好幾次都與市府團隊突檢正在施工的單位。不料卻有民眾在除夕夜發現仁武八德西路1532號附近居然被人惡意潑灑白漆，讓網友直呼，「到底是怎樣啊！」

過去曾有民眾打趣地說「就算閉著眼睛騎車，也能感受到高雄的路有多爛」，不過這個情形應該不久的將來就會消失，高雄市政府從2019年開始，逐步推動市區路平計畫。對此韓國瑜感慨的表示，平坦的道路是最基本的需求，但卻難以達成，除了要求施工、監工單位務必全面落實品質管控外，要要求所有市民嚴加督工，改善舊有的爛路刻板印象。

沒想到許多地方才剛完成刨路工程，卻發生路面遭人潑白漆的事情。就有網友在臉書「韓國瑜粉絲網軍後援會」貼出一張照片，圖中平坦的柏油路面被潑上白漆，綿延至少有2、3公尺，讓他痛批「馬路剛剛舖好又被潑油漆，到底是怎樣啊」。

許多網友看完後紛紛留言「機車會滑倒造成車禍後果可小可大，真的造孽」、「工作人員很辛苦趕工，不論任何人都應該珍惜」、「好不容易有能力的韓市長出來帶動高雄經濟正要起飛，高雄會更好，為什麼有這些寧願輪位，等人出來搞破壞，想噴就噴自家裡，何必浪費錢破壞公用路」。

也有網友推測與政治動機有關「韓市長選總統啦，輸不起一邊一直穿小鞋」、「就看看那些不想進步人的樣子，台灣衰敗就是這些人」、「同坐一條船相煎何太急」、「就算你們不挺韓市長，但市長為了高雄這樣拼命，為何可以這麼低級，為什麼選擇裝聾、裝瞎的，你們這樣賣力阻擋高雄發展，代表你們其實根本不愛高雄」。

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