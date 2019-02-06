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1996熱線春節不打烊　內政便民服務陪您開心過好年

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▲▼內政部長徐國勇出席小小公民國會體驗營。（圖／記者賴于榛攝）

▲內政部長徐國勇。（資料照）

記者徐政璿／台北報導

春節9天連假到來，內政部表示，今年2月2日至10日春節期間，持續提供如1996內政服務熱線、24小時身分證免費掛失服務等多項內政便民服務，陪伴大家開心過新年，歡迎有需要的民眾多加使用。

內政部表示，「1996內政服務熱線」春節期間會照常提供服務，如果民眾對於內政部任何業務有疑問或想瞭解的部分，都可於每日上午8時至下午10時來電洽詢，將有專人替您解答。

此外，春節期間民眾如有遺失國民身分證，除可撥打1996內政服務熱線，進行語音留言自助掛失外，亦可利用內政部戶政司全球資訊網「國民身分證掛失暨撤銷掛失申請作業(免自然人憑證)」（https://www.ris.gov.tw/app/portal/3013）辦理掛失國民身分證；民眾在掛失國民身分證後，未辦理補領新證前，如尋獲國民身分證，也同樣可於上述網站辦理撤銷掛失，或於春節後上班時間致電或親洽任一戶政事務所辦理撤銷掛失。

內政部最後提到，民眾如需於春節後辦理戶政相關登記，亦可於春節期間利用「網路預約戶政登記服務」(https://www.ris.gov.tw/app/portal/671)，填妥個人基本資料或以自然人憑證驗證進行預約服務，節省申辦所需等候的時間。

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