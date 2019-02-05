春節注意飲食！　行政院：三步驟認清食品營養標示

▲行政院提醒，三步驟認清食品營養標示。（圖／記者嚴云岑攝）

記者徐政璿／台北報導

農曆春節假期到來，行政院表示，家人團聚將採買各式各樣的應節食品，呼籲民眾購買食品時，透過｢營養標示123：1確認份數、2留意熱量、3明智選擇｣，認清食品的包裝標示，挑選健康又安心的食品，歡度春節。

行政院指出，｢營養標示123」有三步驟，第一，民眾可先確認整包食品含有幾「份」，食品的營養標示可採「每份及每100公克／毫升」與「每份及每日參考值百分比（%）」2種計量方式，並確認是否有標明「每份」的食品營養素含量及熱量。第二，需留意實際食用的總熱量，依每份食品的熱量乘以食用的份數，才是吃進去的總熱量。

行政院進一步指出，｢營養標示123」的第三步驟，是依個人的飲食需求，明確選擇所需的營養素，食品包裝的營養標示詳載熱量、碳水化合物、蛋白質、鈉、飽和脂肪等相關訊息，民眾可以每日建議攝取量2,000大卡為參考基準，瞭解所攝取食品的營養素與熱量含量所占的每日攝取比率。

行政院表示，民眾應優先選購有完整包裝的食品，並留意包裝外觀是否破損、是否有明確標示食品內容物、有效日期、廠商名稱、地址、電話及原產地等資訊。其中，內容物依序列出含量高的成分，民眾可從標示的順序，判斷內容物成分的含量。此外，也需仔細確認產品是否在標示的有效期限內。