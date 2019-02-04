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初一「搶頭香」常推擠受傷　 內政部籲宗教單位注意安全

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▲▼年關將近，民眾前往廟宇參拜點光明燈，祈求來年平安順利。廟,拜拜,光明燈,祈福。（圖／記者湯興漢攝）

▲年關將近，民眾前往廟宇參拜點光明燈。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

為了獲得神明眷顧與一整年的好運，每年除夕夜裡經常有許多信眾手持線香站在廟門外，等到大年初一子時便蜂湧而入搶插新年度裡的第一炷香。然而，這個俗稱「搶頭香」的年節活動，由於人人爭先恐後，經常傳出因推擠、爭搶而發生爭吵或受傷的憾事。內政部表示，新春拜神求好運不必拘泥於大年初一，也不宜和他人推擠、爭搶傷和氣。只要心誠禮敬，即使是一瓣心香，都可以是頭香。

為了讓民眾瞭解「頭香」代表的意義，不讓原本是美事一樁的「搶頭香」活動變調，內政部表示，古時雖有「燒頭香」的民間習俗，但上「頭香」的時機並不侷限在大年初一，只要心誠，每日清早的第1炷香都是「頭香」，都可以表達對神明的最高敬意，得到神明的祝福。

此外，每個人在新一年度向神明敬奉的第一炷香，也算是頭香；或者，只要是在新春開廟門時第一批進入拜拜的人，都算是搶到「頭香」。相反地，為了「搶頭香」而在廟裡爭搶、推擠，反而失去了禮敬神明、祈福賜安的本意。

近來，為了讓每個信眾都有機會在新年向神明奉上自己的「頭香」，開始有宮廟在大年初一子時拜神時，先請信眾們一齊持香拜神後，由廟方收取大家手中的香枝，再將所有香枝集中插入香爐。這種一齊插頭香的方式，既能避免信眾推擠爭吵，也可以體現宗教活動的莊重、和諧，更寓意著福分共享，是傳統習俗變革的優良示範，值得效法。

最後，內政部也呼籲，各類宗教活動的主辦單位務必重視公共安全，辦理活動前除預先妥善規劃活動細節，並應做好安全防護措施，讓善男信女們可以在安全無虞的環境從事宗教活動，向神明祈求心想事成、國泰民安。

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