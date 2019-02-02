春節飲酒過量！小心急性胰臟炎上身　嚴重恐致命

▲春節飲酒過量，小心急性胰臟炎上身。（圖／路透社）

記者徐政璿／台北報導

春節圍爐吃火鍋，上餐廳點一桌好菜飲酒歡暢，全家人飽食團聚，餐後喝茶配甜點好溫馨且歡樂。不過，新北聯醫醫師馮守文提醒，在年節吃多除易造成身體不適，喝完酒後腹部劇烈疼痛要注意，可能是急性胰臟炎上身，若不妥善治療，恐怕會要命！

年前一名張姓44歲男性因出現劇烈的噁心、嘔吐、腹痛等症狀，連喝水都吐，而到醫院就診。一檢查發現，原來是罹患急性胰臟炎。類似這種在春酒、過年期間是很常見到，許多民眾大吃大喝，導致身體一時間負荷不了，爆發症狀，嚴重甚至會有生命危險。

馮守文指出，酒精以及膽結石是胰臟炎的兩個主要原因。胰臟是消化器官，分泌消化液到小腸內分解食物；但長期累積的酒精傷害到胰臟的組織和功能時，再最後臨門一腳，使胰臟自體保護功能受損，消化液先傷害胰臟，又進入血液循環，胰臟炎就發生了。

再加上高油脂的食物增加胰臟的消化液量，發炎更加嚴重，有時進展到全身性發炎反應、高燒，肺積水、休克、胃出血、細菌感染。膽結石胰臟炎的原因是膽囊內的小結石或膽砂在膽囊收縮時被排到膽管後，堵住膽汁和胰液的正常流動，造成消化液逆流回胰臟，造成胰臟炎，同時膽汁逆流使膽管細菌增生。

馮守文呼籲民眾，千萬不要小看胰臟炎，急性胰臟炎會有致命風險，長期在酗酒、有膽結石、高血脂的患者，是高風險群，在過年期間密集聚餐時，儘量少大吃大喝，加上避免酒精，才能避免胰臟炎找上門。