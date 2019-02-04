吃膩台版美食？　「越南周子瑜」私房料理大公開！

<br>

記者徐政璿／台北報導

除夕過年家家戶戶團圓圍爐，內政部長徐國勇和有「越南周子瑜」封號的新住民阮秋姮難得放下手邊的工作，帶大家一起來做幾道台式和私房越式的家常菜，讓大家過年大魚大肉期間，也可以來點平民美食。

徐國勇特別捲起袖子，為大家示範具有「台味」的平民美食－滷肉飯和滷豬腳。滷肉飯是很多餐廳菜單上，都不會缺少的選項之一，雖然常見，但很少人自己會做，另外因為今年是豬年，所以徐國勇也特別選擇了滷豬腳來應景。

徐國勇說，因為小時侯家裡在賣滷肉飯和大鼎肉羹，所以對於製作這樣的平民美食有獨特的家傳做法，除了堅持滷肉飯一定要選用豬頸肉外，放鹽巴、冰糖、油蔥、醬油悶燒的時間，也一定要夠，最後好吃的重點，就是要加入豆腐乳，像滷肉飯、豬腳這一類滷的東西，要加入豆腐乳，才會有靈瑰。

新住民阮秋姮平時從事越語教學及主持工作的阮秋姮，這次特別教大家製作越南炸春捲和越南河粉。阮秋姮笑說，小時候在越南被騙「你如果不會煮菜、種田，以後會嫁不出去」，所以從小就學得一身好手藝，很多越南料理都會自己做，甚至下田插秧、溜牛，都是小時候在越南稀鬆平常的事。

已經來台8年多的阮秋姮說，覺得在台灣生活很幸福，也很適應台灣的生活，台灣除了風景美外，由於越南的夜市很少，所以到台灣後，特別喜歡逛夜市，覺得這就是台灣的特色。

▼「越南周子瑜」阮秋姮。（圖／翻攝Hang TV－越南夯台灣YouTube）