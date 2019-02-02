年節長時間出遊、打麻將　小心憋尿憋出大問題

▲憋尿。（圖／達志／示意圖）

記者徐政璿／台北報導

農歷春節假期返鄉、出遊走春或與家人湊桌打麻將，許多人都有憋尿經驗，新北聯醫尿科主治醫師許富順表示，當心憋出大問題、小病釀大病！包含尿道感染、膀胱發炎、尿毒症、中風，這些病症的風險都可能增加！

72歲蔡伯伯，趁元旦假期與家人湊桌打麻將，一打打通宵，手氣順憋著尿，最後小便解不出來，只好送急診緊急先以導尿解決排尿危機，放出1200cc的小便。許富順說：「男性年過50，就會有攝護腺肥大的問題，有些人症狀較為嚴重，包括：小便細小、解尿困難、頻尿、夜尿、甚至尿急就滲尿。」

蔡伯伯經過仔細的檢查，發現攝護腺重度肥大，且膀胱壁已發生肥厚現象，表示膀胱長期處於高壓狀態，若不及時手術，則膀胱功能將無法恢復。經過綠光雷射氣化切除術的治療，高齡的蔡伯伯很快的復原，術後疼痛的程度也很輕微，靜養幾週後便恢復正常的排尿功能，原先夜尿的毛病也大幅改善。

許富順指出，台灣快速地走向高齡社會，因此熟男的攝護腺肥大問題也日益嚴重。除會造成膀胱的壓力，連帶的行房樂趣也大受影響。過去數十年採取電刀刮除術來治療攝護腺肥大症，即經尿道一片片將攝護腺刮除，可以快速處理攝護腺的堵塞，不過缺點是出血多、不適合高齡患者，也有尿失禁、陽痿的副作用。

許富順提醒，現在有多種醫用雷射可以治療攝護腺，如：第三代綠光雷射、銩光雷射鋺除術、紅光雷射、維拉雷射等，各種雷射的選擇與應用，仍依患者的年紀、內科疾病、攝護腺體積、攝護腺結石等、有不同的適應症。別讓小便滴滴答答、夜尿煩人影響你的生活品質。建議50歲以上的男性，每年都應至泌尿科詳細檢查，永保勇健！