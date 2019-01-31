驚！勞保基金單月虧損1200億　3張圖看政府賠光人民退休金

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

勞工退休金不保了？勞保不只在2018年虧損240億元，勞保基金也在一個月內蒸發1千多億元，讓勞保基金提前1年在2026年破產。國民黨團31日上午召開記者會，要求勞動部在立院新會期來專案報告，這中間有無圖利，也請監察院調查。

勞保精算報告每3年釋出1次，根據資料，截至去年前11月為止，勞保保險收入費為3410.5億元，但勞保應給付的支出金額，高達3629.5億元，收支逆差達219億元，這是繼2017年首次逆差達275億元後，第二個年度又出現「入不敷出」的情況。

2017年勞保基金因投資收益績效佳，最後用來彌補勞保財務赤字，還倒賺256億元；不過，令人驚訝的是，到了2018年，10月股災讓勞保基金慘賠，單月慘賠1200億，使得全年勞保基金收益確定虧損，不但無法挹注勞保財務，更讓財務危機雪上加霜。

國民黨立委曾銘宗表示，勞保基金投入股市，居然在一個月之內，虧損1226億元，根據「勞動基金運用局管」理規模及績效顯示，截至107年9月30日止，勞動基金收益數為1,052.6億元，收益率為2.87%。但是到了10月底，竟然虧損174.6億元，收益率為-0.47%，一個月之間虧損1,226億元，這些虧損的金額，都是1千萬勞工退休後的老本，蔡政府的護盤股市作為，簡直是勞民又傷財。

曾銘宗質問勞動部、勞動基金運用局，去年10月到底發生了甚麼事？又是如何顧好千萬勞工的老本？虧損如此龐大，難道都不用對外界說明嗎？還是期待股市奔上萬點後，就有機會彌平虧損？另外，國民黨團將在下個會期開議後，邀請勞動部做專案報告說清楚、講明白，並請監察院能夠主動進行調查。

藍委費鴻泰表示，勞動基金一個月虧損1,226億元，把前9個月所賺的錢全部虧掉。根據四大基金(公務員退撫、郵儲、勞退、勞保)短期投資國內上市櫃股票統計顯示，截至去年底為止，投資金額高達1兆111億元，虧損120億元，投資報酬率為-1.19%，在四大基金裡，只有郵儲基金並未虧損，原因在於郵儲基金並未配合政府投入股市護盤。

費鴻泰指出，如果拿掉郵儲基金，其餘三大基金的虧損，更高達-2%左右。事實上，四大基金並不是政府或是執政黨的錢，而是全國公教、勞工所繳納的保費，執政黨怎麼可以為了維護政權、支持率犧牲了公教、勞工的權益？政府難道不應該有所交代嗎？

曾銘宗要求蔡政府、勞動部必須說清楚、講明白，請解釋為何去年10月一夕之間可以虧損1,226億元，是否有疏失？是否有弊端？也請監察院主動調查，還給全國公教、勞工一個合理的說明。

▼勞保績效。（圖／記者徐政璿翻攝）