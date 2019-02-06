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影／蔣經國保命地下通道曝光　民國29年日本人防空襲蓋的

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記者徐政璿／台北報導

原來行政院也有密道！行政院於民國29年完工，由日本總督府營繕課的井手薰所設計，因為在它興建時，正逢蘆溝橋事變中日戰事期間，基於戰備考量而興建作「防空洞」。目前此通道已經改為管線空間，絕大部分的出入口都已經封閉廢棄。

這條通道環繞行政院大樓地底、全長約800公尺的坑道，而這個神祕通道的其中一個入口，就位於中央大樓的正門要進到大禮堂的側門旁邊的準備室。

這個防空通道的特別之處，就是因擔心防空警報響起，人員太多進入而導致動線混亂，地下通道特別標示區分出一般公務員的避難區以及高級官員的長官避難區。據記載，民國60年代，一有突發演習，當時的行政院長蔣經國就會帶著全體官員，躲進防空洞的「長官區」避難。

不過，有建築師質疑，認為以目前地下密室的高度來說實在是難以行走，因此要拿來當作防空密室的機率相當低，因為在通道內隨時會撞到頭，實在不符合人體工學，但礙於無法取得最原始的設計圖，難以了解當初的設計用意。

此外，行政院於民國29年完工時，由日本總督府營繕課的井手薰所設計，主要用來當作台北市役所，僅類似於現在的區公所層級與規模，在當時並非高級官署；因此，是否會特地設置專屬的地下防空密道或著是逃生路線，還得再進一步查證。

▼揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

▲▼(過年留稿勿用)揭密行政院防空洞。（圖／記者季相儒攝）

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