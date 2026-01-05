【廣編】不只台積電！揭密台灣另一道「晶圓之光」：這家的洋芋片竟與護國神山同年誕生？

圖、文／華元食品提供

說到近年來全球最夯的關鍵字，絕對非「台灣Chips（晶片）」莫屬！隨著 AI 熱潮席捲全球，台積電成為了全世界爭搶的台灣之光。但你知道嗎？在我們寶島上，其實還有另一位隱藏版的「Chips霸主」，同樣也是世界級的搶手貨，那就是華元波的多洋芋片！

Chips這個單字在英文裡一語雙關，既是高科技的晶片，也是讓人一片接一片的洋芋片。有趣的是，這兩大台灣之光竟有著驚人的巧合！

1987年：台灣Chips的奇蹟年份

這裡有個超有趣的冷知識：台灣科技界的龍頭台積電成立於1987年；而成立於1981年的零食界龍頭華元食品，也正好是在1987年這個關鍵時刻，也在台中市梧棲廠區正式成立了洋芋片生產線與全台獨家的馬鈴薯冷藏倉。

回顧那個台灣經濟起飛的熱血年代，華元創辦老董事長看著國外琳瑯滿目的市場，心裡想的只有一件事：「希望帶給台灣民眾更多元化的零食選擇。」 為了這個單純的初衷，他與現任郭耀鵬董事長不斷飛往國外觀摩取經，堅持要把真正好的產品技術帶回來，「堅持在地化生產，讓大家能用最親民的價格，享受到品質最優良的洋芋片！」而製作洋芋片最關鍵的原料-就是新鮮的馬鈴薯!所以華元食品在當時就斥資建造了專門儲存馬鈴薯的馬鈴薯冷藏倉庫，為的就是能夠確保馬鈴薯的保存條件與新鮮度！

正是因為這份對品質與價格的堅持，華元才能做出經典的「真魷味、玉黍叔、鹹酥餅」以及後來誕生的「蚵仔煎」洋芋片，每一款都是陪伴我們長大的國民零食。算一算，華元每年生產超過一億包洋芋片，等於每位台灣人每年至少都要吃上4~5包，普及率高得驚人！

被洋芋片耽誤的「蛋料理專家」？

華元不只經典款厲害，最近更被網友笑稱是「蛋料理專家」。自從2023年推出神還原的「香煎荷包蛋」口味後，那股蛋白焦香蛋味立刻紅遍日韓，連網紅藝人都搶著開箱。

華元似乎在「蛋宇宙」裡玩上癮了！接著登場的鹹蛋黃、辣皮蛋口味都引發熱議。而到了2025年末，他們又放大絕，推出了超台味的「茶葉蛋」與「蔥花蛋」口味！這兩款新品目前已在7-11正式上架，據說還原度高到讓人懷疑是不是真的吃到蛋，簡直是把國民早餐完美複製到洋芋片上！

過年最巨亮點：100公分「抱抱包」

眼看農曆新年就要到了，如果你還在煩惱伴手禮，華元這次準備了超浮誇的「巨大抱抱包」！

這包洋芋片足足有100公分高，拿在手裡簡直比小學生還高，拍照打卡效果滿分！裡面貼心分裝了眾多小包，不用擔心吃不完受潮。今年過年，與其送傳統禮盒，不如扛著這一袋超巨大的快樂回家，不管是送給親戚小孩，還是朋友聚會拿出來鎮場，絕對能成為全場最歡樂的焦點！

購買請至全台愛買賣場及電商平台PC HOME：https://24h.pchome.com.tw/prod/DBAC2V-A900IE3JE






