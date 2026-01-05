「1款素食便當」搭高鐵被圈粉　一票肉食派也超愛：比健康餐還好吃





▲不愛吃便當的原PO也愛上高鐵的素食便當。（示意圖／ETtoday新聞雲）



網搜小組／劉維榛報導

肉食派也超愛！一名女網友驚呼，不怎麼愛吃便當的她，意外被高鐵素食便當給圈粉，不但色彩繽紛、蔬菜種類多樣，口感清爽又不油膩。文章引發討論，不少肉食主義者也超推，「比健康餐還豐盛」、「五行都有了，吃完覺得自己在發光」、「我無肉不歡的人都愛吃」。

一名女網友在Threads分享，自己平時並非便當愛好者，卻意外被高鐵的素食便當「一秒圈粉」。從她上傳的照片可見，便當菜色豐富多元、營養均衡，包含紅紫地瓜、南瓜、毛豆、櫛瓜、木耳、山藥、番茄、龍鬚菜及醃蘿蔔等配菜，讓人看了食指大動。

純蔬菜設計超加分！肉食派也愛吃

文章曝光後，一票網友也狂推，「五行都有了，吃完覺得自己在發光」、「這款素食便當真的很多人分享推薦，難能可貴是沒有仿肉品項！單純就是各式蔬菜」、「高鐵素食便當是三種裡面最好吃的，我是肉食主義者，但超愛高鐵素食便當」、「比北部很多140元的健康餐豐盛」、「顏色真的超美，看了很有食慾，但我私心認為蛋白質還是不太夠」。

▲高鐵素食便當讓人看了口水直流。（圖／翻攝高鐵官網）



留言之中，也有吃貨推薦「台鐵的也很讚，可以試試」，菜色有紫米飯、高蛋白毛豆、玉米筍、木耳、青江菜、菇類等，該網友也大讚菜色真的很用心。

說到鐵路便當的話題，日前有網友納悶直呼，每次經過販賣店總是排滿人潮，因此好奇詢問「真的這麼好吃嗎？」

便宜又穩定！網揭：台鐵便當很下飯



其他網友紛紛回應，便宜就是王道，「光是給整顆滷蛋跟豆包（口水直流）」、「便宜吃粗飽的！而且他配菜很下飯阿，好像是酸菜或者是雪裡紅」、「非常好吃是不至於，重點是便宜味道又不錯」、「味道穩定、CP值高，如果住在車站旁邊我天天都想買」、「好不好吃因人而異，但以現在物價來說，他們基本款的便當算相對便宜了」。