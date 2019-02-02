台中最大規模700米年貨大街　盧秀燕發1688份小紅包

▲盧秀燕發1688份小紅包。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中最大規模年貨大街「2019天津路年貨大街」盛大登場，總長達700公尺，設置300多個攤位，包含年節百貨、南北雜貨、美食與寢具特賣及秋冬清倉服飾等，熱鬧非凡。市長盧秀燕2日到場發送1688份開運紅包，祝福市民春年好運到、闔家平安。

盧秀燕到天津年貨大街發送新春紅包，與民眾親切合影留念，許多市民全家出動，排隊人龍綿延不絕，現場包括議員陳政顯、陳文政、天津路服飾商圈管委會主委李進祥、北區區長陳寶雲等人都到場參與。

盧秀燕表示，天津商圈成立17年了，不僅有多樣化的服飾，更有許多特色美食商家，春節期間大大小小的年貨攤家齊聚，可說是最好玩、最好買的商圈，在商圈成立之初，自己也曾參與創辦，一路看它蛻變成長，這次迎接豬年到來，業績比平常增長2成，但這還不夠，邀請大家多來商圈逛逛，購買年貨，讓業績再創新高。

此外，台中身心障礙者福利關懷協會烘培坊，今日也在天津商圈擺攤，盧市長特地前去問候身障朋友與志工們，並發送他們紅包，鼓勵市民跟他們多捧場，分享過年喜悅。

經發局指出，每年農曆年前的天津路「年貨大街」秋冬清倉大拍賣，許多店家推出單一價100元、200元的服飾，去年逛年貨大街累積人數達到30萬人次，今年更吸引不少攤位前來進駐。

今年活動期間，民眾在活動配合店家消費滿300元即可兌換摸彩券1張，滿600元兌換2張以此類推，獎項包括頭獎GOGORO 2電動機車6名、與總價20萬的購衣券等多達206個獎項，歡迎民眾把握機會共襄盛舉。

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