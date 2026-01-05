銷台二大品牌都中！　韓國海苔驗出超標鉛鎘

▲嬰幼兒長期食用重金屬超標的海苔，恐損及身體器官。示意畫面，圖非當事人。（東方IC）



行政院消保處3週前公布市售嬰幼兒食品的抽驗報告，50款產品中，共有4款被驗出重金屬含量超標，其中台灣生產的「汪汪隊立大功齒妍堂海苔酥」，鉛、鎘含量都超標，鎘更超標20倍；另一家台灣廠商製造的「日初禾作零添加蘋果糙米餅」，以及日本進口的「田靡製麵義大利麵番茄風味」、韓國進口的「Baby Bon米棒（紫薯）」，則被驗出鎘含量超過法令規定。

新聞發布後，引發家長關注，消保處則強調，問題產品已全數下架，也會要求製造商或進口商限期改善，請家長放心。

▲蝦皮購物網上販售的韓國嬰幼兒海苔食品，被驗出鉛、鎘超標。（翻攝蝦皮）

不過，本刊最近接獲爆料，指重金屬超標的嬰幼兒食品還有很多，而且幾乎都跟韓國海苔有關。爆料人A先生說，他因為工作關係，經常檢驗嬰幼兒食品，意外發現韓國在台最大的二個嬰幼兒食品品牌「林貝兒」「ibobomi」都有鉛、鎘含量超標的問題。

▲重金屬超標的嬰幼兒海苔食品在酷澎（圖）等網購平台都有販售。（翻攝酷澎）

為證明所言不虛，A先生提供他去年9月將「BEBE貝兒純淨海苔」「ibobomi無調味海苔片」二款產品送SGS檢驗的報告，其中BEBE貝兒純淨海苔被驗出鉛含量0.17毫克／公斤、鎘含量2.04毫克／公斤；ibobomi無調味海苔片則被驗出鉛含量0.10毫克／公斤、鎘含量1.29毫克／公斤，二款產品的鉛含量超標逾2倍，鎘超標逾30倍。

▲根據SGS的報告，芽米寶貝海苔的鉛含量超標1.4倍、鎘超標53倍。



