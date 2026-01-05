　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普放話拿下格陵蘭　丹麥總理反擊：停止威脅盟友

▲▼ 丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。（圖／路透）

▲丹麥總理佛瑞德里克森要求美方立即停止威脅格陵蘭島。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普派軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛並押至紐約之際，稱他也要格陵蘭。對此，丹麥要求美方立即停止威脅格陵蘭島，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）透過聲明表示，「我必須非常直接對美國這樣說，美國無權吞併丹麥王國三個組成部分中的任何一個」。

BBC、彭博等報導，佛瑞德里克森稱，丹麥以及格陵蘭島是北約成員國，受北約集體防禦體系保障，丹麥還與美國簽署國防協議，賦予美國進入格陵蘭島的權利，且丹麥也提高北極地區安全事務投資，「我強烈敦促美國停止威脅你們的親密盟友…當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並把我們與委內瑞拉及軍事干預連結在一起時，這不但是錯的，更是對我們的不尊重」。

此前，川普副幕僚長米勒的妻子凱蒂米勒（Katie Miller）在社群平台張貼格陵蘭全島覆蓋美國國旗的地圖，文中僅附上一個單字「快了（SOON）」。川普本人更在接受《大西洋月刊》訪問時明確表態，美國出於防務因素「絕對」需要格陵蘭。

川普政府近期任命格陵蘭特使一職引發丹麥不滿。格陵蘭人口約5.7萬，自1979年以來享有高度自治，但國防與外交仍由丹麥掌控。民調顯示，多數格陵蘭人雖支持最終獨立，但絕大多數的人反對被併入美國。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

深夜酒駕釀危機！泡菜妹開賓士「失控衝撞列車」　31人緊急疏散

東京豐洲市場「第一鮪魚」5.1億日圓天價成交　社長：要拚命工作了

絕望求生！俄兵舉牌「我想活下去」向無人機投降　哀求烏軍俘虜

國際法已死！　彭博：川普正在打造「新世界秩序」

高市早苗談日中關係：未關上與中國對話大門

馬杜洛夫婦明首度紐約受審　涉毒重罪恐判無期！辯方鎖定主權豁免

大選贏馬杜洛3百萬票！　委內瑞拉流亡領袖宣布「我才是總統」

通勤族一大早嚇壞！馬匹奔馳街頭「警車尾隨」　奔逃後自行返校園

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

台新銀獨家承作北捷收單　Richart卡LINEPay等百大通路領券最高8%

男闖停機坪「鑽客機引擎」捲葉片身亡！　家屬提告求償近950萬

錯過火車行程夜晚抵達　池上警助日籍旅客順利入住度假村

【真是尷尬】陌生柴牽繩勾機車　見車主回來轉頭裝傻XD

國際熱門新聞

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

美軍一夜活捉馬杜洛！中共國師哽咽自搧巴掌

日知名軟糖出護手霜「長超像」 台遊客吃一半吐掉：怪怪的

委內瑞拉「超級內鬼」引路　輕鬆生擒馬杜洛

下一個委內瑞拉？ 　川普點名拉美3國要「他」小心點

被川普警告　哥倫比亞宣布進入一級戰備

改口！委國代理總統：願與美國合作

白宮副幕僚長妻子暗示：格陵蘭，快了

馬杜洛去年嗆川普「來抓我」！白宮PO片開酸

大選贏馬杜洛百萬票　流亡領袖：我才是總統

古巴慘了？　痛失盟友馬杜洛「恐陷斷油斷電」

馬杜洛疑「比讚」照曝　被押喊新年快樂

川普：委內瑞拉新總統若「不做正確的事」　將付慘痛代價

更多熱門

相關新聞

馬杜洛遭逮　NIKE灰色運動服「爆紅缺貨」

馬杜洛遭逮　NIKE灰色運動服「爆紅缺貨」

外媒發現，該套服裝為NIKE旗下「Tech Fleece」系列，在社群平台瘋傳後迅速爆紅，部分尺寸甚至在官網已經賣到缺貨。

委國軍事基地被轟成焦土　衛星影像曝光

委國軍事基地被轟成焦土　衛星影像曝光

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

分析川普打委內瑞拉原因　范琪斐：同邏輯是否也會接受中國管台灣？

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

關鍵字：

格陵蘭美國丹麥川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面