川普放話拿下格陵蘭　丹麥總理反擊：停止威脅盟友

美國總統川普派軍抓捕委內瑞拉總統馬杜洛並押至紐約之際，稱他也要格陵蘭。對此，丹麥要求美方立即停止威脅格陵蘭島，總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）透過聲明表示，「我必須非常直接對美國這樣說，美國無權吞併丹麥王國三個組成部分中的任何一個」。

BBC、彭博等報導，佛瑞德里克森稱，丹麥以及格陵蘭島是北約成員國，受北約集體防禦體系保障，丹麥還與美國簽署國防協議，賦予美國進入格陵蘭島的權利，且丹麥也提高北極地區安全事務投資，「我強烈敦促美國停止威脅你們的親密盟友…當美國總統說『我們需要格陵蘭』，並把我們與委內瑞拉及軍事干預連結在一起時，這不但是錯的，更是對我們的不尊重」。

此前，川普副幕僚長米勒的妻子凱蒂米勒（Katie Miller）在社群平台張貼格陵蘭全島覆蓋美國國旗的地圖，文中僅附上一個單字「快了（SOON）」。川普本人更在接受《大西洋月刊》訪問時明確表態，美國出於防務因素「絕對」需要格陵蘭。

川普政府近期任命格陵蘭特使一職引發丹麥不滿。格陵蘭人口約5.7萬，自1979年以來享有高度自治，但國防與外交仍由丹麥掌控。民調顯示，多數格陵蘭人雖支持最終獨立，但絕大多數的人反對被併入美國。