快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的6.5度。氣象署說，今天下半天強烈大陸冷氣團南下，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）

12縣市陸上強風特報

氣象署發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午至周二晚上，新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天輻射冷卻影響，清晨低溫西半部及宜蘭11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷有10度以下低溫發生的機率；白天北部、宜蘭氣溫略降，最高溫約20至22度，中南部高溫約24至26度，花東約23到24度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



今迎風面地區水氣增

氣象署表示，今日下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣溫將進一步下降；降雨方面，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，其中桃園以北、宜花有局部短暫雨。

氣象署預報，周二強烈大陸冷氣團影響，氣溫逐漸下降，東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、宜花有局部短暫雨後轉多雲。

氣象署提醒，周三、周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷；周五、周六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷；周日輻射冷卻持續影響，各地早晚仍冷；這5天環境轉乾，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。