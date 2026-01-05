2026「12星座」最新運勢　現實檢驗期來了！

▲12星座一週運勢，獅子座要低調應對壓力、白羊座責任加重。（示意圖／本報資料照）
辰宇力 ☆ 2026.1.4～2026.1.11星象預測與12星座運勢
本週延續「摩羯能量主導」的現實檢驗期。諸多內行星仍在摩羯，情感、價值、金錢議題全面回到「能否長久、是否值得承擔」的層次；冥王星水瓶逐步發酵，制度、科技、群體結構的隱性壓力浮現。木星在巨蟹持續放大「安全感與保護需求」，呈現出對家庭、福利、民生議題的高度敏感，以及對冷冰冰制度的不耐與反彈情緒。這是一段外表冷靜、內在波動的時間。
展望未來7日，#處女耐心決勝。#天秤劃清界線。#摩羯責任與成果並行。#射手調整期待。#雙魚需要獨處。#獅子低調應對壓力。#水瓶以靜待變。#金牛財務保守。#天蠍內在整理。#雙子溝通卡關。#白羊責任加重。#巨蟹家庭議題浮現。
【一週星情氣候名詞解析】
・晴：順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有些不開心的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。
白羊座 Aries（3/21～4/20）
能者多勞，但成果不一定立刻被看見。情緒上略感壓抑，容易把疲勞藏起來，多多獨處。對空話與敷衍耐受度降低。 本週開運色：綠、黃
1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/9（FRI）：陰 Cloudy
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陰 Cloudy
金牛座 Taurus（4/21～5/20）
適合做長期規畫與資源配置，不宜衝動投資或承諾。情緒穩定但對未來不確定性提高警覺。保持彈性。
本週開運色：紅紫、黃
1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/6（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
雙子座 Gemini（5/21～6/21）
本週不利多線並行，工作上需反覆確認細節，少說多聽有助降低誤會。溝通容易出現資訊延誤或理解落差，情緒容易受外界影響，避免重大決定。
本週開運色：粉玫瑰、藍
1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/8（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny
巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）
情緒敏感度提高，家庭或親近關係的拉扯成為影響心情的關鍵。需避免把私人情緒帶入職場。財務方面宜保守規畫。 本週開運色：銀白、藍紫
1/4（SUN）：陰 Cloudy
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
獅子座 Leo（7/23～8/22）
本週適合低調完成任務，工作責任明顯加重，壓力感上升。情緒上容易因被忽視而感到不平衡，少談理想，多談可行方案，反而能獲得尊重。
本週開運色：褐、墨綠
1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/5（MON）：陰 Cloudy
1/6（TUE）：陰 Cloudy
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny
處女座 Virgo（8/23～9/22）
工作繁瑣，容易看見他人的不成熟，考驗你的耐心與專業。適合用規律作息穩住狀態。財務與健康管理是本週加分項，越有紀律越安心。
本週開運色：藍、藍綠
1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/7（WED）：陰 Cloudy
1/8（THU）：陰 Cloudy
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny
天秤座 Libra（9/23～10/23）
關係議題現實化，需在合作中劃清責任界線，避免模糊角色導致壓力集中。情緒上表面平靜，內在其實正在權衡取捨。清楚說明立場，有助關係長久。
本週開運色：紅紫、黃
1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/9（FRI）：陰 Cloudy
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陰 Cloudy
天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）
尚未成熟的想法不適合過早表態。適合幕後規畫、資料整理與策略調整。注意累積壓力。給自己時間沉澱，比急著行動更有力量。
本週開運色：綠、黃
1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/6（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
射手座 Sagittarius（11/23～12/21）
資源受限，理想與現實出現落差。本週需調整期待值，避免因急躁而失誤。情緒略顯煩躁，適合透過運動或轉換環境釋放壓力。
本週開運色：天藍、紫
1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/8（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny
摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）
容易被看見專業與穩定度，但同時壓力也隨之而來。適合做決策、承擔角色。情緒雖不外顯，但需注意過度壓抑。適時肯定自己的付出，有助維持長期戰力。
本週開運色：褐、墨綠
1/4（SUN）：陰 Cloudy
1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）
不宜躁進，觀察趨勢比立即行動更重要。人際互動中容易感到格格不入，需避免過度理性。給自己空間思考下一步。 本週開運色：銀白、藍紫
1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/5（MON）：陰 Cloudy
1/6（TUE）：陰 Cloudy
1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny
雙魚座 Pisces（2/19～3/20）
情緒耗能明顯，需避免承擔過多非自己責任的事項，該拒絕時不必愧疚。情緒修復成為本週關鍵，適合減少社交、增加休息。
本週開運色：暖黃、橙紅
1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/7（WED）：陰 Cloudy
1/8（THU）：陰 Cloudy
1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
