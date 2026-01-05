　
生活

2026「12星座」最新運勢　現實檢驗期來了！

辦公室,上班族（示意圖／ETtoday資料照）

▲12星座一週運勢，獅子座要低調應對壓力、白羊座責任加重。（示意圖／本報資料照）

辰宇力 ☆ 2026.1.4～2026.1.11星象預測與12星座運勢

本週延續「摩羯能量主導」的現實檢驗期。諸多內行星仍在摩羯，情感、價值、金錢議題全面回到「能否長久、是否值得承擔」的層次；冥王星水瓶逐步發酵，制度、科技、群體結構的隱性壓力浮現。木星在巨蟹持續放大「安全感與保護需求」，呈現出對家庭、福利、民生議題的高度敏感，以及對冷冰冰制度的不耐與反彈情緒。這是一段外表冷靜、內在波動的時間。

展望未來7日，#處女耐心決勝。#天秤劃清界線。#摩羯責任與成果並行。#射手調整期待。#雙魚需要獨處。#獅子低調應對壓力。#水瓶以靜待變。#金牛財務保守。#天蠍內在整理。#雙子溝通卡關。#白羊責任加重。#巨蟹家庭議題浮現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發生。
・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。
・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。
・陣雨：可能會有些不開心的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

能者多勞，但成果不一定立刻被看見。情緒上略感壓抑，容易把疲勞藏起來，多多獨處。對空話與敷衍耐受度降低。 本週開運色：綠、黃

1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/9（FRI）：陰 Cloudy
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

適合做長期規畫與資源配置，不宜衝動投資或承諾。情緒穩定但對未來不確定性提高警覺。保持彈性。
本週開運色：紅紫、黃

1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/6（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

本週不利多線並行，工作上需反覆確認細節，少說多聽有助降低誤會。溝通容易出現資訊延誤或理解落差，情緒容易受外界影響，避免重大決定。
本週開運色：粉玫瑰、藍

1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/8（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

情緒敏感度提高，家庭或親近關係的拉扯成為影響心情的關鍵。需避免把私人情緒帶入職場。財務方面宜保守規畫。 本週開運色：銀白、藍紫

1/4（SUN）：陰 Cloudy
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）

本週適合低調完成任務，工作責任明顯加重，壓力感上升。情緒上容易因被忽視而感到不平衡，少談理想，多談可行方案，反而能獲得尊重。
本週開運色：褐、墨綠

1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/5（MON）：陰 Cloudy
1/6（TUE）：陰 Cloudy
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

工作繁瑣，容易看見他人的不成熟，考驗你的耐心與專業。適合用規律作息穩住狀態。財務與健康管理是本週加分項，越有紀律越安心。
本週開運色：藍、藍綠

1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/7（WED）：陰 Cloudy
1/8（THU）：陰 Cloudy
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

關係議題現實化，需在合作中劃清責任界線，避免模糊角色導致壓力集中。情緒上表面平靜，內在其實正在權衡取捨。清楚說明立場，有助關係長久。
本週開運色：紅紫、黃

1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/9（FRI）：陰 Cloudy
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

尚未成熟的想法不適合過早表態。適合幕後規畫、資料整理與策略調整。注意累積壓力。給自己時間沉澱，比急著行動更有力量。
本週開運色：綠、黃

1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/6（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

資源受限，理想與現實出現落差。本週需調整期待值，避免因急躁而失誤。情緒略顯煩躁，適合透過運動或轉換環境釋放壓力。
本週開運色：天藍、紫

1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/5（MON）：晴 Sunny
1/6（TUE）：晴 Sunny
1/7（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/8（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

容易被看見專業與穩定度，但同時壓力也隨之而來。適合做決策、承擔角色。情緒雖不外顯，但需注意過度壓抑。適時肯定自己的付出，有助維持長期戰力。
本週開運色：褐、墨綠

1/4（SUN）：陰 Cloudy
1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/7（WED）：晴 Sunny
1/8（THU）：晴 Sunny
1/9（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
1/10（SAT）：暴雨 Rainy
1/11（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

不宜躁進，觀察趨勢比立即行動更重要。人際互動中容易感到格格不入，需避免過度理性。給自己空間思考下一步。 本週開運色：銀白、藍紫

1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/5（MON）：陰 Cloudy
1/6（TUE）：陰 Cloudy
1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/9（FRI）：晴 Sunny
1/10（SAT）：晴 Sunny
1/11（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

情緒耗能明顯，需避免承擔過多非自己責任的事項，該拒絕時不必愧疚。情緒修復成為本週關鍵，適合減少社交、增加休息。
本週開運色：暖黃、橙紅

1/4（SUN）：晴 Sunny
1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/7（WED）：陰 Cloudy
1/8（THU）：陰 Cloudy
1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

關鍵字：

星座占卜12星座運勢牡羊座金牛座雙子座巨蟹座獅子座處女座天秤座天蠍座射手座摩羯座水瓶座雙魚座

