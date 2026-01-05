2026「12星座」最新運勢　現實檢驗期來了！

▲12星座一週運勢，獅子座要低調應對壓力、白羊座責任加重。（示意圖／本報資料照）

辰宇力 ☆ 2026.1.4～2026.1.11星象預測與12星座運勢

本週延續「摩羯能量主導」的現實檢驗期。諸多內行星仍在摩羯，情感、價值、金錢議題全面回到「能否長久、是否值得承擔」的層次；冥王星水瓶逐步發酵，制度、科技、群體結構的隱性壓力浮現。木星在巨蟹持續放大「安全感與保護需求」，呈現出對家庭、福利、民生議題的高度敏感，以及對冷冰冰制度的不耐與反彈情緒。這是一段外表冷靜、內在波動的時間。

展望未來7日，#處女耐心決勝。#天秤劃清界線。#摩羯責任與成果並行。#射手調整期待。#雙魚需要獨處。#獅子低調應對壓力。#水瓶以靜待變。#金牛財務保守。#天蠍內在整理。#雙子溝通卡關。#白羊責任加重。#巨蟹家庭議題浮現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

【一週星情氣候名詞解析】

・晴：順順利利，或許也會有好事發生。

・晴時多雲：大致順利的一天，也許會有些忙碌。

・陰：有點壓力，可能會有些煩惱。

・陣雨：可能會有些不開心的緊張情緒，或許也受到實質的損害。

・暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

能者多勞，但成果不一定立刻被看見。情緒上略感壓抑，容易把疲勞藏起來，多多獨處。對空話與敷衍耐受度降低。 本週開運色：綠、黃

1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/5（MON）：晴 Sunny

1/6（TUE）：晴 Sunny

1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/9（FRI）：陰 Cloudy

1/10（SAT）：暴雨 Rainy

1/11（SUN）：陰 Cloudy

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

適合做長期規畫與資源配置，不宜衝動投資或承諾。情緒穩定但對未來不確定性提高警覺。保持彈性。

本週開運色：紅紫、黃

1/4（SUN）：晴 Sunny

1/5（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/6（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/7（WED）：晴 Sunny

1/8（THU）：晴 Sunny

1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）



本週不利多線並行，工作上需反覆確認細節，少說多聽有助降低誤會。溝通容易出現資訊延誤或理解落差，情緒容易受外界影響，避免重大決定。

本週開運色：粉玫瑰、藍

1/4（SUN）：晴 Sunny

1/5（MON）：晴 Sunny

1/6（TUE）：晴 Sunny

1/7（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/8（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/9（FRI）：晴 Sunny

1/10（SAT）：晴 Sunny

1/11（SUN）：晴 Sunny

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

情緒敏感度提高，家庭或親近關係的拉扯成為影響心情的關鍵。需避免把私人情緒帶入職場。財務方面宜保守規畫。 本週開運色：銀白、藍紫

1/4（SUN）：陰 Cloudy

1/5（MON）：晴 Sunny

1/6（TUE）：晴 Sunny

1/7（WED）：晴 Sunny

1/8（THU）：晴 Sunny

1/9（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/10（SAT）：暴雨 Rainy

1/11（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

獅子座 Leo（7/23～8/22）

本週適合低調完成任務，工作責任明顯加重，壓力感上升。情緒上容易因被忽視而感到不平衡，少談理想，多談可行方案，反而能獲得尊重。

本週開運色：褐、墨綠

1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/5（MON）：陰 Cloudy

1/6（TUE）：陰 Cloudy

1/7（WED）：晴 Sunny

1/8（THU）：晴 Sunny

1/9（FRI）：晴 Sunny

1/10（SAT）：晴 Sunny

1/11（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

工作繁瑣，容易看見他人的不成熟，考驗你的耐心與專業。適合用規律作息穩住狀態。財務與健康管理是本週加分項，越有紀律越安心。

本週開運色：藍、藍綠

1/4（SUN）：晴 Sunny

1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/7（WED）：陰 Cloudy

1/8（THU）：陰 Cloudy

1/9（FRI）：晴 Sunny

1/10（SAT）：晴 Sunny

1/11（SUN）：晴 Sunny

天秤座 Libra（9/23～10/23）

關係議題現實化，需在合作中劃清責任界線，避免模糊角色導致壓力集中。情緒上表面平靜，內在其實正在權衡取捨。清楚說明立場，有助關係長久。

本週開運色：紅紫、黃

1/4（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/5（MON）：晴 Sunny

1/6（TUE）：晴 Sunny

1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/9（FRI）：陰 Cloudy

1/10（SAT）：暴雨 Rainy

1/11（SUN）：陰 Cloudy

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

尚未成熟的想法不適合過早表態。適合幕後規畫、資料整理與策略調整。注意累積壓力。給自己時間沉澱，比急著行動更有力量。

本週開運色：綠、黃

1/4（SUN）：晴 Sunny

1/5（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/6（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/7（WED）：晴 Sunny

1/8（THU）：晴 Sunny

1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

資源受限，理想與現實出現落差。本週需調整期待值，避免因急躁而失誤。情緒略顯煩躁，適合透過運動或轉換環境釋放壓力。

本週開運色：天藍、紫

1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/5（MON）：晴 Sunny

1/6（TUE）：晴 Sunny

1/7（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/8（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/9（FRI）：晴 Sunny

1/10（SAT）：晴 Sunny

1/11（SUN）：晴 Sunny

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

容易被看見專業與穩定度，但同時壓力也隨之而來。適合做決策、承擔角色。情緒雖不外顯，但需注意過度壓抑。適時肯定自己的付出，有助維持長期戰力。

本週開運色：褐、墨綠

1/4（SUN）：陰 Cloudy

1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/7（WED）：晴 Sunny

1/8（THU）：晴 Sunny

1/9（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

1/10（SAT）：暴雨 Rainy

1/11（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

不宜躁進，觀察趨勢比立即行動更重要。人際互動中容易感到格格不入，需避免過度理性。給自己空間思考下一步。 本週開運色：銀白、藍紫

1/4（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/5（MON）：陰 Cloudy

1/6（TUE）：陰 Cloudy

1/7（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/8（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/9（FRI）：晴 Sunny

1/10（SAT）：晴 Sunny

1/11（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

情緒耗能明顯，需避免承擔過多非自己責任的事項，該拒絕時不必愧疚。情緒修復成為本週關鍵，適合減少社交、增加休息。

本週開運色：暖黃、橙紅

1/4（SUN）：晴 Sunny

1/5（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/6（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/7（WED）：陰 Cloudy

1/8（THU）：陰 Cloudy

1/9（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/10（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy

1/11（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy