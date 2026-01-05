球場施暴！曲棍球前國手撲倒國三生「狂揍5拳」　警將通知到案

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北市溜冰協會主辦的「第51屆假日盃曲棍球全國聯賽」，4日進行假日盃公開B2冠亞軍賽事，由哈雷 vs 青焰九尾，不過賽事中發生28歲選手將國三選手壓倒在地，並且出拳連打5下的行徑。警方表示，國三選手的父親報案後，全案依規定受理後，將通知相對人到案說明。

這場賽事屬於公開B2組別，由國中以上隊員報隊組成，事發於昨晚7點35分，當時白隊「青焰九尾隊」以2比0暫時領先，在開賽約8分鐘時，兩隊球員在場邊爭球，白隊32號球員疑似不滿肢體接觸，先將黑隊2號球員推倒在地，接下來他不但沒收手，反而整個人跨坐在黑隊2號球員身上，對其後腦勺方向連續揮擊5拳。

桃園市議員黃敬平在臉書發文指出，一名28歲的成人選手，還兼任裁判，曾是退役國手，竟然在比賽中，把國中生孩子壓在地上毆打。這不是情緒失控，這是赤裸裸的球場暴力。更令人憤怒的是，事發當時白隊已經領先，場上佔盡優勢，隊員多是社會人士，甚至是教練、裁判，卻對年紀小很多的孩子下重手，這樣的行為，哪裡還有一點運動家精神？

黃敬平表示，孩子被打的不只是身體，還可能留下心理陰影，影響一輩子對運動的熱愛。嚴正譴責這種球場暴力行為！並且支持家長提告！

警方表示，林男於1月4日20時30分許報案，稱其子（100年次、國三在學）在新北市中和區國民運動中心溜冰場參與冰上曲棍球比賽時，遭競爭隊伍中乙名身著32號球衣之對手以徒手方式壓制、並攻擊其後腦杓、頸部，造成其身體鈍挫傷，為維護自身權益，故持醫院診斷書至所報案提告，全案依規定受理後，將通知相對人到案說明。警方呼籲，民眾發生糾紛時，應以理性方式處理，對於任何形式之暴力行為，警方將依法嚴正查處。