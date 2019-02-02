春節塞車最強應援！超商咖啡第2杯10元　星巴克限時抽買1送1

▲超商咖啡推出優惠。（圖／業者提供，下同）



記者曾婉婷／綜合報導

迎接農曆春節年假9天假期，最適合與親朋好友相約聚會走春，除了連鎖咖啡龍頭星巴克、丹堤咖啡、麥當勞推出咖啡優惠活動外，OK超商也推出咖啡第2杯10元好康，成為你春節期間塞車最強應援！

★星巴克自2/2～2/10推出「恭喜發財迎新年」活動，期間單筆結帳滿300元，現場即可抽新春限定優惠一次，滿600元可抽兩次，以此類推。有機會可抽到大杯（含）以上飲料買二送一、咖啡豆88折、指定飲料好友分享買一送一等優惠。優惠回流期間：2/2～2/28。

★丹堤咖啡分別於2月4日與2月6日的11：00～17：00，推出全系列飲品外帶大杯買一送一限時優惠。消費者只要出示優惠圖片即可享有全系列飲品外帶大杯買一送一，以價格低的飲品優先贈送，並可多杯購買但只限於一次領取。

★麥當勞自2/2～2/10於國道免收費時段，每日凌晨00：00～5：00到得來速，出示麥當勞簡訊通知畫面，就能免費獲得小杯熱咖啡一杯。

★OK超商自2/2～2/10推出大杯醇品美式/拿鐵第二杯十元優惠。另外，OK APP會員則加碼大年初一到初三（2/5～2/7）大杯醇品美式買一送一好康。