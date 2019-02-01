春節兩波鋒面狂擾！「4天濕涼有雨」下探15度　日夜溫差達10度

▲這次春節連假受到兩波鋒面影響，4天將呈現濕涼有雨天氣。（圖／記者季相儒攝）

記者曹悅華／台北報導

春節年假就要到來，中央氣象局今（1）舉行春節天氣預報記者會，氣象預報中心技正黃椿喜表示，除夕（4）、初一（5）及收假前的初五（9）、初六（10）受兩波東北季風影響天氣較涼，北部低溫下探15度，且全台都有短暫下雨機會，其餘時間天氣穩定，小年夜（3）溫度甚至會來到30度，不過中南部宜留意日夜溫差大，恐超過10度以上，提醒民眾適時添加衣物。

黃椿喜說，今年春節連假9天，期間雖然沒有強冷的天氣系統影響，但除夕、初一及收假前的初五、初六受兩波東北季風影響天氣較涼且容易下雨，其他時間天氣大致穩定，日夜溫差大，提醒民眾要適時添加衣物。

黃椿喜補充，北中南東小年夜之前各地多雲到晴，甚至舒適偏暖，鋒面除夕通過，影響到初一，全台都有短暫下雨機會，北部、東半部雨勢明顯，局部地區會有陣雨，初二（6）到初四（8）各地又會恢復晴朗穩定天氣，恢復到25度以上，下一波系統會在收假前的初五到初六，氣溫下降，降雨機率也會明顯增高。

▲氣象局提醒日夜溫差大，中南部甚至差到10度以上。（圖／記者曹悅華攝）

氣溫部分，黃椿喜提到小年夜的時候，北中南東可以到27到30度，不過到了除夕初一北部低溫會下探15度，溫度變化大，尤其是在北部地區，降溫明顯，初二到初四天氣穩定，唯中南部要留意日夜溫差大，甚至可能差到10度以上。

最後，黃椿喜提醒，春節連假天氣變化迅速，應適時增減衣物，雖無強冷系統，但除夕、初一及初五、初六收假前，共兩波東北季風增強，天氣明顯轉涼且有雨，尤其宜花東雨勢明顯，中南部則因初夕、初一鋒面通過，亦有短暫雨，外出務必攜帶雨具。

另外，除夕、初一級初五、初六沿海有較強陣風及較大風浪，海邊活動要注意安全；濃霧方面，明天到除夕早上和初三、初四亦有有局部霧，馬祖、金門及西半部地區應注意交通及航班資訊。