委內瑞拉「其實跟台灣有仇」　呂秋遠曝2大舊恨：中油資產全被吞

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。

記者周亭瑋／綜合報導

美國3日發動軍事突襲，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）逮捕並押往紐約候審，引發國際震盪。律師呂秋遠發文指出，委國雖與台灣地理遙遠，但雙方存在簽證受阻及中油資產遭沒收等舊恨，並呼籲台灣應從委國親中反美的下場中汲取教訓，強化自我防衛能力。

委內瑞拉距台遙遠 卻有兩大舊恨

呂秋遠表示，對多數台灣人而言，委內瑞拉是個地理與心理距離都很遙遠的國家；但實際上，台灣與委內瑞拉之間並非毫無交集，甚至留下難以忽視的舊恨，其中最具代表性的，就是簽證與石油兩件事。

自查維斯（Hugo Chávez）執政推行反美左派政策後，2007年實施石油國有化，導致台灣中油在當地投資慘遭沒收；此外，委國因各方面配合中國政策，曾拒絕核發簽證給台灣青少棒代表隊，致使當屆世界盃棒球賽被迫取消。

極權依賴中俄裝備失效

針對委內瑞拉政經崩盤，呂秋遠分析，馬杜洛接手後國家陷入惡性通膨與饑荒，雖宣稱透過石油換取中俄武器，建立強大的防空網，足以抵抗美國的侵略；但在美軍此次突襲中，似乎顯得無用武之地。

委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。

籲台珍惜美方關係與自保

呂秋遠強調，此事對台灣最大的啟示在於認清國際現實。他直言，美國從來只是為了自己的利益，才會保護或攻擊其他國家，台灣既是美國利益的一部分，應珍惜此關係並持續進行軍購以自保。

他呼籲，「唯一能擊敗我們的，不是別人，永遠都是自己家裡人。請好好保護我們自己的生活模式，永遠都不要讓別人、或是想要投靠對方的家裡人，改變我們自由的生活方式。」

另外，此次美國採取軍事行動的理由，涵蓋指控馬杜洛涉嫌販毒、選舉舞弊及導致大規模非法移民等問題。儘管外界對美軍入侵主權國家在國際法上的正當性仍有討論，但隨著馬杜洛政權倒台，委內瑞拉未來的政治走向與美委關係，將成為全球關注焦點。