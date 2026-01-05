　
委內瑞拉「其實跟台灣有仇」　呂秋遠曝2大舊恨：中油資產全被吞

▲▼委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）日前頒布法令吞併蓋亞那領土艾瑟奎波（Essequibo）。（圖／VCG）

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。（圖／VCG）

記者周亭瑋／綜合報導

美國3日發動軍事突襲，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）逮捕並押往紐約候審，引發國際震盪。律師呂秋遠發文指出，委國雖與台灣地理遙遠，但雙方存在簽證受阻及中油資產遭沒收等舊恨，並呼籲台灣應從委國親中反美的下場中汲取教訓，強化自我防衛能力。

委內瑞拉距台遙遠　卻有兩大舊恨

呂秋遠表示，對多數台灣人而言，委內瑞拉是個地理與心理距離都很遙遠的國家；但實際上，台灣與委內瑞拉之間並非毫無交集，甚至留下難以忽視的舊恨，其中最具代表性的，就是簽證與石油兩件事。

自查維斯（Hugo Chávez）執政推行反美左派政策後，2007年實施石油國有化，導致台灣中油在當地投資慘遭沒收；此外，委國因各方面配合中國政策，曾拒絕核發簽證給台灣青少棒代表隊，致使當屆世界盃棒球賽被迫取消。

極權依賴中俄裝備失效

針對委內瑞拉政經崩盤，呂秋遠分析，馬杜洛接手後國家陷入惡性通膨與饑荒，雖宣稱透過石油換取中俄武器，建立強大的防空網，足以抵抗美國的侵略；但在美軍此次突襲中，似乎顯得無用武之地。

▲▼委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛（Nicolas Maduro）「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

▲委內瑞拉民眾29日走上街頭，抗議總統馬杜洛「偷走大選」。（圖／達志影像／美聯社）

籲台珍惜美方關係與自保

呂秋遠強調，此事對台灣最大的啟示在於認清國際現實。他直言，美國從來只是為了自己的利益，才會保護或攻擊其他國家，台灣既是美國利益的一部分，應珍惜此關係並持續進行軍購以自保。

他呼籲，「唯一能擊敗我們的，不是別人，永遠都是自己家裡人。請好好保護我們自己的生活模式，永遠都不要讓別人、或是想要投靠對方的家裡人，改變我們自由的生活方式。」

另外，此次美國採取軍事行動的理由，涵蓋指控馬杜洛涉嫌販毒、選舉舞弊及導致大規模非法移民等問題。儘管外界對美軍入侵主權國家在國際法上的正當性仍有討論，但隨著馬杜洛政權倒台，委內瑞拉未來的政治走向與美委關係，將成為全球關注焦點。

01/03 全台詐欺最新數據

01/03 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車　交長親乘西遊記彩繪列車見證

民眾提案「廢除非專業檢舉改裝車」　交通部：符合規定不會召回

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

川普宣布「掌控委內瑞拉」：美國說了算

美國3日凌晨對委內瑞拉發動大規模行動，逮捕長期執政的專制總統馬杜洛及其妻子，並將兩人押解回美國境內。美國總統川普4日晚間宣布，美國正「掌控」委內瑞拉，並透露正與剛宣誓就職的代理總統羅德里格茲（Delcy Rodríguez）接觸。

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

解放軍嫡傳委內瑞拉軍隊潰敗　專家點出中國軍事體系核心弱點

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

外界憂共軍對台複製「斬首」行動　國防部：對各種突發狀況都有整備

台裔青年：委內瑞拉版白色恐怖落幕

台裔青年：委內瑞拉版白色恐怖落幕

委內瑞拉職棒循環賽宣布7日重啟

委內瑞拉職棒循環賽宣布7日重啟

標籤:馬杜洛美國突襲委內瑞拉台灣安全國際關係

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

