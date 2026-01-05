　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

茶餐廳掩護4年洗錢306億　「茗香園冰室」老闆遭求刑9年半

▲刑事局查扣洗錢主嫌羅男名下保時捷跑車並查扣該集團資產1.3億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲檢警查扣HEROPAY負責人羅以翔經營餐廳掩護洗錢案，查扣資產1.3億元。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌架設「HEROPAY」支付系統，從2021年到2025年間，幫非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利逾3億元，台北地檢署5日依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔名下保時捷已遭變賣，被求刑9年6個月，財務秘書黃秀蓉身兼「東引快刀手」名義負責人，遭求刑6年。

起訴指出，羅以翔2020年間買到1套支付平台系統原始碼後，招募技術人員負責將系統與中國、日本及印度地區的博弈網站對接，並以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設HEROPAY洗錢跳板，同時成立「豪杰公司」以MATCHPAY第三方支付方式協助中、日、印3地博弈網站洗錢。

豪杰公司原本只是幫忙海外代收、代付，2022年6月起，又增設賭博營運機房部門，經營「RICH11」賭博網站，當賭客在「RICH11」或其他博弈同業申請入金時，由「HEROPAY」將訂單金額、帳戶轉發給上游第三方支付業者或人頭收款業者，等完成收款後，「HEROPAY」系統再回傳上分訊息給「RICH11」或其他同業，確認款項是否成功收受。

▲刑事局查扣洗錢主嫌羅男名下保時捷跑車並查扣該集團資產1.3億。（圖／記者張君豪翻攝）

▲羅以翔名下保時捷已經拍賣變價865萬元。（資料照／記者張君豪翻攝）

北檢主任檢察官檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨指揮刑事局、台北市警局南港分局共同偵辦，查出豪杰公司從2021年7月至2025年9月9日間，經營賭博網站及幫其他同業洗錢金額達306億9489萬9325元，羅個人獲利3億1385萬5889元，並作為豪杰、「東引快刀手」的營運備援資金。

檢警已查扣虛擬貨幣、房產豪車等資產1.3億餘元，其中羅以翔名下的保時捷已由行政執行署拍賣變價所得865萬元，但羅至今仍持續隱瞞豪杰公司其餘股東資訊，檢察官考量羅針對個人犯行已坦承，請法院量處9年6月以上有期徒刑；而從一開始就加入洗錢犯罪的重要財務人員黃秀蓉，同時也是「東引快刀手」掛名負責人，因供出帳冊內容並坦承犯行，被求處6年以上有期徒刑；另有4名豪杰公司創始主管遭求刑5年、6年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拒讓「美國人」接班！84歲中國鞋王拋震撼彈：與兒子兒媳斷絕關
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台積電還有內鬼！又揪出一工程師竊取機密、東京威力主管滅證

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台積電還有內鬼！又揪出一工程師竊取機密、東京威力主管滅證

小貨車搶快左轉！19歲無照男、16歲少女雙亡　機車炸火光噴30m才停

竹聯南興會涉虛幣詐600萬！幣流直達柬埔寨　22人被逮8收押

快訊／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴　求刑8年8月

獨／五月天台中最終場爆「小刀威脅」　警證實武裝特警+偵爆犬維安

加油站洗車...賓士男仰躺駕駛座「無心跳」　裝葉克膜搶救中

北宜公路財茂彎出事！男「越級駕駛」黃牌重機　過彎打滑撞3車

搶停車格槓上！蘆洲2男大馬路超派互毆雙雙掛彩　傷害罪送辦

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

【爸你真的會剪嗎？】用碗公幫女兒剪劉海　她眼神寫滿了擔憂XD

社會熱門新聞

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

即／新北司機卸鋼板突滑落　當場遭壓爆頭亡

猜拳輸就陪睡！姊妹慘遭性侵188次

即／30歲獨子半夜開車外出　撞電桿噴飛草叢爆頭亡

急凍連4天！全台123人無預警倒下失去心跳

即／騎車上武嶺斷魂！東華男大生過彎摔落邊坡身亡

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

王陽明開千萬保時捷　一原因追尾前車

即／49歲男加油站洗車突失去心跳　送醫搶命中

快訊／國道小貨車突停下遭追撞！女駕駛噴飛命危

出獄3天狠砍好心人9刀　任血流乾亡全身長蛆

美魔女摩鐵QK突提告　小鮮肉無罪

金溥聰告邱毅4人求償4百萬　找侯友宜作證

更多熱門

相關新聞

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

超討厭打電話！餐廳訂位「1服務超加分」

餐廳訂位看似一件小事，但對不少人來說是社交惡夢。一名網友坦言，超討厭打電話訂位的他，好在不少餐廳推出網路訂位，更大讚是最偉大的發明之一。該文章也戳中大票人的心聲，「餐廳有時環境吵雜在那邊蛤來蛤去？留資料真的超煩躁的」、「網路訂位的優點是24小時都可以訂位」。

太子集團4被告羈押期將滿　北院裁定延押

太子集團4被告羈押期將滿　北院裁定延押

即／太子集團「帛琉水房」曝　台籍渡假村老闆遭拘提

即／太子集團「帛琉水房」曝　台籍渡假村老闆遭拘提

收買22家缺錢公司帳戶　8個月洗錢25億

收買22家缺錢公司帳戶　8個月洗錢25億

雨刷洗錢225億3千萬交保檢方將提抗告

雨刷洗錢225億3千萬交保檢方將提抗告

關鍵字：

茗香園東引快刀手餐廳洗錢HEROPAY博奕組織

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面