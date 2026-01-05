茶餐廳掩護4年洗錢306億　「茗香園冰室」老闆遭求刑9年半

▲檢警查扣HEROPAY負責人羅以翔經營餐廳掩護洗錢案，查扣資產1.3億元。（資料照／記者張君豪翻攝）

記者劉昌松／台北報導

「茗香園冰室」、「東引快刀手」實際負責人羅以翔，涉嫌架設「HEROPAY」支付系統，從2021年到2025年間，幫非法博弈業者洗錢306億元，從中獲利逾3億元，台北地檢署5日依賭博、洗錢、組織犯罪起訴羅以翔等35名被告，其中羅以翔名下保時捷已遭變賣，被求刑9年6個月，財務秘書黃秀蓉身兼「東引快刀手」名義負責人，遭求刑6年。

起訴指出，羅以翔2020年間買到1套支付平台系統原始碼後，招募技術人員負責將系統與中國、日本及印度地區的博弈網站對接，並以「茗香園冰室」名義租用辦公室當成據點，架設HEROPAY洗錢跳板，同時成立「豪杰公司」以MATCHPAY第三方支付方式協助中、日、印3地博弈網站洗錢。

豪杰公司原本只是幫忙海外代收、代付，2022年6月起，又增設賭博營運機房部門，經營「RICH11」賭博網站，當賭客在「RICH11」或其他博弈同業申請入金時，由「HEROPAY」將訂單金額、帳戶轉發給上游第三方支付業者或人頭收款業者，等完成收款後，「HEROPAY」系統再回傳上分訊息給「RICH11」或其他同業，確認款項是否成功收受。

▲羅以翔名下保時捷已經拍賣變價865萬元。（資料照／記者張君豪翻攝）

北檢主任檢察官檢察官曾揚嶺、檢察官蔡佳蒨指揮刑事局、台北市警局南港分局共同偵辦，查出豪杰公司從2021年7月至2025年9月9日間，經營賭博網站及幫其他同業洗錢金額達306億9489萬9325元，羅個人獲利3億1385萬5889元，並作為豪杰、「東引快刀手」的營運備援資金。

檢警已查扣虛擬貨幣、房產豪車等資產1.3億餘元，其中羅以翔名下的保時捷已由行政執行署拍賣變價所得865萬元，但羅至今仍持續隱瞞豪杰公司其餘股東資訊，檢察官考量羅針對個人犯行已坦承，請法院量處9年6月以上有期徒刑；而從一開始就加入洗錢犯罪的重要財務人員黃秀蓉，同時也是「東引快刀手」掛名負責人，因供出帳冊內容並坦承犯行，被求處6年以上有期徒刑；另有4名豪杰公司創始主管遭求刑5年、6年。