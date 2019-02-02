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春節連假首日下午「4地雷路段」曝光　今起到初三湧南下車潮

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▲▼高速公路示意圖。（圖／資料照）

▲高公局表示，下午新竹路段、彰化路段，風景區的南投跟桃園路段會出現車潮。（圖／資料照）

記者曹悅華／台北報導

今天（2）是春節連假第一天，高公局預估國道總延車公里為110百萬車公里，為平日87百萬車公里的1.3倍，以南下車流為主，上午大致順暢，下午在新竹路段、彰化路段，風景區的南投跟桃園路段會出現車潮，提醒用路人上國道前先查詢路況，亦可善用替代道路。

高公局交通運作科科長蔡明哲說明今天上午國道大致順暢正常，預計今天的交通量是110百萬公里，比平常流量增加兩成，以南下車流為主，上午是順暢的，下午的話在新竹路段、彰化路段，風景區的南投跟桃園路段，會有一些車流出現，只要事故不會發生，國道還是可以維持順暢，所以呼籲用路朋友上路前多保養車子並留意前方路況，初三（7）以前會以南下車潮為主，建議用路朋友利用下午時段出發，會相對好走。

▲▼受訪者交管組交通運作科科長蔡明哲。（圖／記者楊詩益攝）

▲高公局提醒用路人善用替代道路。（圖／記者楊詩益攝）

另外就國5部分，蔡明哲提到國5南下壅塞，北上在假期後半段也擁塞，可多利用台9替代國5、台63替代國6、至於台61新竹到彰化路段能完整通車，可完整替代國1、國3；國5今天行車時間，因為南下車潮分散在這3天，旅行時間可以維持3倍以內，下午則會湧入較多車潮。

至於何時會出現比較多車流，蔡明哲說南下的話最大量會在初二（5），達到71百萬公里，提醒民眾避開上午，利用下午時段上路，至於初三中午以後就轉為北返車潮，會持續到初六（10），初三到初四（8）實施下午1點到6點西部國道大範圍高乘載管制，建議符合高乘載人數可以多利用這個時段，未達3人則利用上午離峰時段，或是初五（9）初六來走，直接避開初三初四下午到深夜比較尖峰時段。

▲▼春節連假國道首日南下北上車流預估。（圖／高公局提供）

▲春節連假國道首日南下北上車流預估。（圖／高公局提供）

根據高公局預估，連假首日原則上不會有大範圍壅塞，但在新竹路段和彰化路段上午9時至中午12時左右會有小車流，用路人可避開這段時間上路。

2/2（周六）國道重點易壅塞路段

「國1南下」：
10-12時，楊梅-新竹系統（行車時間是平常3倍）
10-12時，彰化系統-埔鹽系統（行車時間是平常3倍）

「國3南下」：
10-12時，三鶯-關西（行車時間是平常3倍）
14-16時，烏日-霧峰（行車時間是平常3倍）

「國5南下」：
10-12時， 南港系統-坪林（行車時間是平常3倍）

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關鍵字：國道,春節,車流,塞車,高公局,替代道路

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