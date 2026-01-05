黃榮利政見會AI導入縣政　輕軌建設成亮點

▲▼ 民進黨嘉義縣長初選政見會落幕，黃榮利以四十年行政經驗 務實擘劃嘉義縣未來 。（圖／黃榮利競選團隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨嘉義縣長初選政見會今（4）日下午順利結束，黃榮利在會中向縣民完整介紹自身從基層做起、累積四十年行政與民意代表的經歷，並清楚說明未來嘉義縣整體縣政的規劃方向。

黃榮利表示，嘉義縣幅員遼闊，涵蓋18個鄉鎮市，山區、海區與平原各自面臨不同的發展課題，縣政不能以一概全，更不能偏心。黃榮利強調，未來若有機會承擔重任，將以務實態度面對問題，優先處理攸關縣民生命與財產安全的建設與議題，真正解決鄉親長期累積的困難。

具體政見方面，黃榮利提出「三年還清縣府債務，第四年發現金」，以嚴守財政紀律為前提，讓縣政穩健運作、成果回饋縣民；同時推動「年滿65歲健保免費」，由政府協助照顧長輩健康，減輕家庭負擔。針對年輕世代，他也主張補助兒童學費與營養午餐，實質支持育兒家庭，打造友善成長環境。

在產業與建設面向，黃榮利承諾平衡地方建設，「山區、海區、平地」一體照顧，並以過去擔任嘉義縣議員三年的經驗，深入了解翁章梁縣長任內尚未完成或受限的建設，未來將設法克服困難、延續推動。此外，黃榮利也提出AI導入縣政，提升行政效率，規劃成立畜牧專區，兼顧產業發展與環境永續，並積極爭取嘉義輕軌建設，串聯交通、帶動觀光，為嘉義注入新動能。

黃榮利最後強調，嘉義正站在轉型關鍵時刻，需要一位有經驗、懂行政、重紀律、願意為鄉親扛責任的縣長，帶領嘉義穩健向前。