最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

記者陳俊宏／台北報導

冷到沒完沒了！氣象專家林得恩表示，氣溫驟降，平地最低溫下探5度！未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，而這波最冷時段則會落在周二晚間至周六清晨之間。

▲1月好冷！（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，今日下半天起，另一新的強烈大陸冷氣團開始南下接力，氣溫明顯再度下滑，這波強冷空氣具有以下4點關鍵特徵：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、先濕冷後轉乾冷

今日白天，桃園以北、東北部及東部開始會有局部短暫雨，東南部及恆春半島也有零星短暫雨機會，其他地區則維持為多雲到晴天氣。周二起環境水氣逐漸減少，需特別留意輻射冷卻帶來的顯著低溫現象。

2、強冷空氣強度至少在強烈大陸冷氣團等級上下

由於輻射冷卻效應的加持，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級（美國AI GFS今晨最新數值模式模擬結果顯示，周三、周五及周六的清晨都有機會達標）？

3、冷的持續時間偏長

未來2周溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。這波最冷時段則會落在周二晚間至周六清晨之間；而在下周一至下周三，可能還會有另一波新的冷空氣緊隨其後。

4、山區降雪機率增大

今日下半天起至周二，北部及宜蘭約2000至2500公尺，以及中部與花蓮約3000至3500公尺的高山，仍再度有出現零星降雪、固態降水或路面結冰的機會。