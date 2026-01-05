　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

阿嬤的最愛！過年必備「古早味三色糖」　老闆竟勸客別買：超難吃

▲▼ 。（圖／資料照）

▲三色糖。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

農曆春節即將到來，許多民眾已經提前開始採買年貨。就有網友指出，網購意外發現一家專賣古早味軟糖的店家，強調「傳統口味、懷舊滋味、阿嬤的最愛」，不過，店家在商品介紹中竟直言「但是我不懂，超難吃，不要買」，讓原PO大感傻眼，直呼「第一次看到老闆叫客人別買的」。

賣家自嘲三色軟糖「難吃不要買」　網笑：第一次看到叫人別買

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，在網路商店逛年貨時，發現一位賣家上架三色軟糖，卻在標題寫上「阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃、不要買」，讓他哭笑不得，直呼「第一次看到叫客人別買的」。

有買家購買後給了3星評價，賣家則回覆「就跟你說不好吃了你還要買？買了還要給我三顆星，我是不是有先跟你講過了」；另外有買家抱怨超黏牙，覺得小時候吃到的比較好吃，只是買一個回憶，賣家回應「我標題就有寫，不好吃不要買了阿」。

貼文曝光，有網友也不愛吃這些古早味軟糖，每年過年擺在桌上都沒人要吃，但也有愛吃的網友大讚，「為什麼大家都不喜歡紅綠燈啊⋯我超愛的欸很好吃啊」、「可是我超愛三色軟糖餒，不只過年，連平日都要買來吃」、「我覺得滿好吃的欸，童年的味道」、「久久會想吃一次三色軟糖，一邊吃一邊覺得真難吃，但還是會想吃」。

▼賣家仿佛吃了誠實豆沙包。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股攻上3萬點「1檔ETF」竟下跌　回不到發行價！陳重銘：改
陸26歲正妹被男友騙到柬埔寨　雙腿遭打斷丟路邊
台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398
19歲無照男、16歲少女雙亡！機車炸火光噴30m才停下
珉娥突大動作刪IG！　公司緊急發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車　交長親乘西遊記彩繪列車見證

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

開第一槍！禽獸高官性侵少女　林岱樺籲其他受害者出面

「橘色大麵包」占臥推椅不練　店長偷睡中假裝組間休息

大狗和小狗同時搶玩具　體型差距太大根本搶不贏

台南廢棄物起火狂冒黑煙！火勢猛烈延燒工廠　警消急灌救

新北情侶過馬路被剎停機車嚇到　騎士嗆「怎樣？」2男揮拳互告

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

績優社工性侵少女遭送懲戒　衛福部：最重廢止執照

月台下藏滿藍色座椅！網笑稱「朱自清爸爸休息區」　釣出台鐵親回

家屬帶符水來！ICU醫1舉動「解救崩潰的心」暖翻：那是祝福

快訊／6地低溫特報！中南部明上午跌破10度

台中男喝珍奶嗆咳倒地昏迷！裝葉克膜搶命　醫：腦動脈瘤爆了

春節台金第二波加班機1/6開放訂位　金門縣府1/7起受理需求調查

撿到iPhone 17 Pro討10%報酬　失主拒付他怒告！律師：依法可索求

開砲6退軍「垃圾」被下辯論戰帖！名導發長文丟直球：永遠忠誠

台鐵集集線濁水-集集今復駛通車　交長親乘西遊記彩繪列車見證

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

最愛什麼公設？房產達人首推「2項」太實用　爆一票屋主共鳴

旅宿業聘用外籍實習生新規上路　獎助金及津貼比照最低工資

不安瀰漫！委內瑞拉首都街上空蕩蕩　僅超市外「出現囤物資人龍」

藥劑師偷賣「瘦瘦針」　竟是衛教妻盜蓋醫師章連開12張假處方

台股站上3萬點　群益投信：今年Q1善用「馬力夯」投資策略

專家預言「2026年是AI實用元年」　告別盲目追逐大模型「這3大應用」才是未來

海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

去年貨櫃船訂單新增415萬箱、總量達1130萬箱　船廠產能趨於飽和

CORTIS直播聊「戀愛話題」　全員驚慌澄清：沒有沒有！

生活熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

估跌破5℃　首波寒流時間曝

元旦過後「運勢翻紅四大生肖」

好市多「會員卡1情況」適用舊會費　網吵翻

最凍探5℃　這波冷到沒完沒了

快訊／今轉雨清晨6.5℃　8級強風要來了

衣服沾到醬油！鼎泰豐店員「秒給神秘小物」污漬沒了

明天停水！7縣市恐斷水9小時

今「小寒」4禁忌　做1事恐衰

北市知名電影院「突宣布熄燈」營業至1／31

估跌破5℃　首波寒流要來了

更多熱門

相關新聞

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

男子下單「10-9枚茶葉蛋」僅收到1顆　客服：-是減號

大陸電商平台近日傳出消費爭議，河南一名男大學生日前網購標示為「10-9枚」的茶葉蛋，實際卻僅收到1顆，詢問客服還得到超傻眼回應，將對話截圖分享到網上，意外引發網友熱議。事件曝光後，平台已介入處理，最終對消費者祭出10倍賠償，商家則疑似已下架消失。

中華郵政推「金馬迎春紅包袋」　1/5起開賣

中華郵政推「金馬迎春紅包袋」　1/5起開賣

春節9天假將爆人潮！高雄啟動公安稽查

春節9天假將爆人潮！高雄啟動公安稽查

春節國道限6天凌晨免收費　初四塞到半夜！疏運措施一次看

春節國道限6天凌晨免收費　初四塞到半夜！疏運措施一次看

台金航線第二波加班機　1/6晚間6時開放訂位

台金航線第二波加班機　1/6晚間6時開放訂位

關鍵字：

三色軟糖古早味年貨網購春節

讀者迴響

熱門新聞

陸正妹「流浪柬埔寨街頭」恍惚照震驚網

快訊／韓國民影帝安聖基離世！享壽74歲

快訊／好市多會員費4月起漲至1500元！10年來首度調整

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

控訴美軍冷血襲擊　委內瑞拉80人陣亡

即／綠營女悍將羈押禁見！3連霸前議員涉助理費不法

一票用錯！菜瓜布「綠皮黃海綿」刷餐具GG

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

獨／馬國畢欠債…2演藝圈大哥伸援手　康康暖舉曝光！

禾浩辰才求婚「吳品潔急售3000萬名錶」！

最低時薪變196元！飲料店嘆：營業額都不夠

關西機場店鋪「遺失美工刀」！旅客重新安檢　航班取消

委內瑞拉防長：武裝部隊已啟動全面戰備狀態

獨／AV女神特殊性癖　遭嫌丟臉被分手

更多

最夯影音

更多
胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD

胡瓜「買票硬塞錢」檢場傻眼！　潘若迪「求助AI」遭冷笑回應XD
馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

美軍押解馬杜洛抵達紐約！　下周受審最重「終身監禁」

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

貓狗姐弟彼此超愛互相打鬧　和好後幫舔毛實際感情超好

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

龜龜翻車命懸一線同伴暴衝救援　網友驚呆：原來烏龜會衝刺！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面