阿嬤的最愛！過年必備「古早味三色糖」　老闆竟勸客別買：超難吃

▲三色糖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

農曆春節即將到來，許多民眾已經提前開始採買年貨。就有網友指出，網購意外發現一家專賣古早味軟糖的店家，強調「傳統口味、懷舊滋味、阿嬤的最愛」，不過，店家在商品介紹中竟直言「但是我不懂，超難吃，不要買」，讓原PO大感傻眼，直呼「第一次看到老闆叫客人別買的」。

賣家自嘲三色軟糖「難吃不要買」 網笑：第一次看到叫人別買

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在Dcard發文，在網路商店逛年貨時，發現一位賣家上架三色軟糖，卻在標題寫上「阿嬤的最愛，但是我不懂，超難吃、不要買」，讓他哭笑不得，直呼「第一次看到叫客人別買的」。

有買家購買後給了3星評價，賣家則回覆「就跟你說不好吃了你還要買？買了還要給我三顆星，我是不是有先跟你講過了」；另外有買家抱怨超黏牙，覺得小時候吃到的比較好吃，只是買一個回憶，賣家回應「我標題就有寫，不好吃不要買了阿」。

貼文曝光，有網友也不愛吃這些古早味軟糖，每年過年擺在桌上都沒人要吃，但也有愛吃的網友大讚，「為什麼大家都不喜歡紅綠燈啊⋯我超愛的欸很好吃啊」、「可是我超愛三色軟糖餒，不只過年，連平日都要買來吃」、「我覺得滿好吃的欸，童年的味道」、「久久會想吃一次三色軟糖，一邊吃一邊覺得真難吃，但還是會想吃」。

▼賣家仿佛吃了誠實豆沙包。（圖／翻攝自Dcard）

