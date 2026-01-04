　
元旦過後「運勢翻紅四大生肖」　事業走強、好機會接連上門

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）
▲來看元旦過後，運勢高漲的四大生肖。（示意圖／ETtoday資料照）

記者林懿捷／綜合報導

元旦過後，整體運勢迎來新一輪轉動，不少人將明顯感受到工作節奏加快、機會開始浮現。特別是虎、馬、蛇、雞四個生肖，新年展開在能量加持下，事業發展更有突破空間，財運也隨之升溫。無論是職場表現、合作拓展或投資規劃，都較容易得到回報與肯定。若能把握時機、穩健前行，有望在新年開局就打下亮眼基礎。

生肖虎：勇毅前行，財運升溫
生肖虎一向果敢堅定，面對挑戰不輕易退縮。元旦前後，整體運勢走強，特別是在事業與財運方面更為明顯。工作上容易遇到可把握的關鍵機會，無論是拓展新業務、爭取重要合作，或主導新計畫，都能憑藉行動力與決策力搶得先機，成果也較易被看見。財運方面隨著事業推進而提升，投資或理財若能以理性規劃為前提，獲利空間值得期待，整體收入呈現穩步增加的趨勢。

生肖馬：動能充足，財源漸旺
生肖馬熱情積極，做事衝勁十足。元旦期間，工作能量提升，表現容易受到肯定，升遷、加薪或獎勵機會也更接近。你在職場上若願意主動承擔責任、展現效率，成果會比平時更快被主管看見。除了正職收入外，生肖馬也適合在此階段經營副業或拓展額外收入來源，尤其在人脈與創意的加持下，容易找到新的合作方式。只要掌握節奏、避免過度分散，財務狀況將明顯改善，生活也更踏實穩定。

生肖蛇：理性判斷，財富累積
生肖蛇本就擅長觀察局勢、冷靜分析。元旦前後，你的判斷力與洞察力更能發揮作用，特別適合處理與財務、投資相關的決策。你不易受外界影響，能以自身條件與風險承受度作為依據，選擇更穩健的理財方向。無論是資產配置、投資進場時機，或長期規劃，都有機會在謹慎操作下累積成果。隨著財務逐步穩固，你對生活的掌控感也會提升，壓力減輕，心態更安定。

生肖雞：勤勉踏實，收入看漲
生肖雞做事一向細緻負責，願意付出時間與心力。元旦期間，你的努力更容易被肯定，工作成果也可望轉化為實質回報。無論是專業表現、執行力或對細節的掌握，都能替團隊帶來加分，進而獲得主管賞識。此時不僅有機會拿到獎金或福利提升，也可能接觸到更具發展性的任務與舞台，為後續升遷鋪路。隨著收入增加，生活品質同步提升，只要維持穩定節奏，成果將持續累積。
 

01/02 全台詐欺最新數據

找到我減肥失敗的原因惹　「被朋友瘋狂情勒」XD　#EPIK HIGH

相關新聞

本週星座運勢出爐！

本週星座運勢出爐！

時序進入2026年的第4天，星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析了12星座1月4日至10日的運勢，本週主要的星象，將遇到太陽合相水星在摩羯、而太陽也同時合相火星摩羯，因此本週會是現實推進、人生重整的摩羯強能量。

2026馬年！　3生肖大翻身

2026馬年！　3生肖大翻身

1月4日星座運勢／巨蟹正偏財佳！射手營銷獲利

1月4日星座運勢／巨蟹正偏財佳！射手營銷獲利

1月3日星座運勢／金牛營收有望新高！巨蟹遇金主

1月3日星座運勢／金牛營收有望新高！巨蟹遇金主

「生日＋血型」找到最適合神社

「生日＋血型」找到最適合神社

